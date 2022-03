Sono stati nuovamente riaperti i termini per presentare la propria domanda di partecipazione per la posizione di portalettere. Come accaduto spesso nelle ultime settimane, infatti, con un annuncio pubblicato oggi stesso sul proprio sito web, Poste Italiane ha comunicato l’avvio di una nuova selezione per portalettere, che terminerà il giorno 6 aprile.

Coloro che sono interessati a concorrere per l’assegnazione di uno dei posti disponibili, dunque, avrà una settimana di tempo per presentare la propria candidatura attraverso il form appositamente predisposto sul sito web della società, nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

Si cercano nuovi portalettere in varie regioni

In questo momento, con la procedura di selezione attualmente attiva si mira a reclutare postini da impiegare presso gli uffici postali siti in varie regioni, quali: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

A tal proposito, occorre specificare che, durante la compilazione del form online per inviare la propria domanda, al candidato verrà chiesto di indicare una sola regione di preferenza. Nell’annuncio non è specificato il numero delle assunzioni che verranno effettuate in ciascuna sede, in quanto esse dipenderanno dalle specifiche esigenze aziendali della zona.

Coloro che saranno scelti per ricoprire il ruolo di postini verranno inseriti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata sarà anch’essa legata alle esigenze di Poste Italiane.

Requisiti di partecipazione

Come accaduto anche per le selezioni precedenti inerenti al profilo di portalettere, per poter partecipare non sono richiesti particolari requisiti tecnici o perfezionale ma è sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore e la patente di guida regolarmente attiva.

Si tratta di due elementi importanti: il primo perché, qualora si venisse chiamati per il colloquio in azienda, sarà richiesta la presentazione di un documento attestante il possesso del titolo di studio e il secondo perché il superamento della prova di guida del motomezzo aziendale sarà condizione necessaria per poter essere assunti presso Poste Italiane con il ruolo di postino.

Modalità di partecipazione alla procedura

Per partecipare sarà necessario inviare la propria domanda entro il 6 aprile.

Per farlo, ci si dovrà recare sul sito web della società e raggiungere l’area dove sono elencate le posizioni aperte: una volta individuato l’annuncio di proprio interesse, ci si dovrà cliccare sopra per accedere alla scheda del singolo profilo; il pulsante per caricare i propri dati anagrafici e professionali sarà collocato nella parte bassa dell’articolo stesso.