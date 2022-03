Nel portale del lavoro di Bartolini sono attualmente presenti Offerte di lavoro per impiegati con diploma. Ad esempio, l'azienda sta selezionando impiegati prese e consegne, data entry e assistenza clienti. I relativi annunci non contengono date entro cui potersi candidare e per inviare la domanda di lavoro è fondamentale accedere al portale nominato all'inizio. Si precisa che le posizioni aperte sono rivolte sia a uomini che a donne.

Lavoro per impiegati prese e consegne con diploma

Tra le offerte di lavoro di Bartolini risultano ricerche di impiegati prese e consegne.

Una volta superate le selezioni i nuovi assunti gestiranno i ritiri e le consegne dei pacchi alla clientela. Egli inoltre parteciperà alle decisioni in merito ai viaggi di ciascun spedizioniere. I candidati con diploma di scuola superiore e conoscenza delle zone che i trasportatori dovranno coprire potranno partecipare alla campagna assunzioni ma sono valutate anche esperienze precedenti in questo ambito. Per questa offerta il tipo di contratto di lavoro e lo stipendio non vengono accennati ma si verrà assegnati alle filiali di Cesena, Gorizia, Landriano, Milano Cinisello, Parma e Settimo Torinese.

Offerte di lavoro per impiegati data entry e assistenza clienti con diploma

Bartolini prevede anche offerte di lavoro per impiegati data entry i quali inseriranno nel sistema informatico aziendale i dati delle spedizioni che partono da una filiale.

Oltre a questa mansione di base, coloro che faranno domanda di lavoro per questo ruolo prepareranno i documenti relativi all'attività svolta. L'azienda richiede personale con diploma, veloce, preciso e che sappia usare i programmi informatici adatti a questo incarico. Il lavoratore dovrà essere disponibile a turni pomeridiani e a contratti a tempo parziale.

I luoghi di lavoro saranno: Cesena, Milano centro, Milano sud, Pomezia e Settimo Torinese.

Riguardo all'offerta relativa agli impiegati assistenza clienti, il lavoratore si occuperà per esempio di una consegna non eseguita correttamente, del reclamo di un cliente, della rottura di un pacco o del danneggiamento di un prodotto trasportato.

Per ogni attività posta in essere bisognerà aprire la relativa pratica d'ufficio. Potranno inviare domanda di lavoro coloro che hanno un diploma, esperienza nelle fasi successive di una vendita e conoscenza dell'inglese. Si andrà a lavorare presse le sedi di Brescia, Milano Liscate, Fiano Romano, Rovereto e Settimo Torinese. Il contratto di lavoro potrà essere sia a full-time che part-time. Si precisa che Bartolini ricerca anche impiegati per l'assistenza clienti internazionali e in questo caso oltre all'inglese è richiesta la conoscenza dello spagnolo.

La domanda di lavoro

La domanda di lavoro va inoltrata sul portale aziendale delle carriere e per avere il suo link bisogna cliccare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca.

Una volta dentro al portale, un click su 'Consulta le nostre inserzioni' condurrà direttamente all'elenco delle offerte di lavoro, comprese le tre posizioni aperte di cui si è parlato sopra. Basterà cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione e per completare la candidatura attraverso il pulsante 'Accedi/Invia curriculum'.