Bartolini continua a selezionare diplomati e laureati da inserire in posizioni di lavoro d'ufficio. Ad esempio, i primi potranno candidarsi come field support specialist e impiegato amministrativo, mentre i secondi come impiegato controllo gestione e auditor qualità. Per partecipare alle selezioni sarà fondamentale accedere al portale del lavoro dell'azienda e ogni annuncio non riporta una scadenza entro cui inviare il curriculum.

Lavoro d'ufficio rivolto ai diplomati

Per quanto riguarda il lavoro d'ufficio rivolto ai diplomati, una delle posizioni ricercate da Bartolini è il field support specialist.

Si tratta di una figura professionale che provvederà a formare e supportare tecnicamente le filiali affidate, cercando di risolvere i problemi in fase di carico, trasporto e consegna al cliente finale. Il selezionato dovrà avere un diploma, esperienza nel settore, conoscenza di Office e dell'inglese e dovrà inoltre essere disponibile a spostarsi tra le varie sedi sparse in Italia. L'inquadramento non viene specificato per cui si ipotizza una valutazione durante il colloquio. La sede lavorativa principale sarà Bologna.

Un altro annuncio per diplomati fa riferimento alla posizione dell'impiegato amministrativo il quale registrerà le fatture passive, l'incasso derivante dal pagamento in contanti della clientela e chiuderà i conti.

Per questo ruolo sono ricercate persone in possesso di un diploma da ragioniere, con un po' di esperienza e che conoscano i principali programmi informatici. Anche in questo caso non viene indicato il contratto di lavoro e si verrà assegnati alla filiale di Milano Sud.

Posizioni di lavoro per laureati

Tra le posizioni di lavoro per laureati vi è quella dell'impiegato controllo gestione il quale collaborerà all'elaborazione del business plan e all'analisi delle differenze riscontrate rispetto ai dati di budget.

Per questo lavoro Bartolini chiede il possesso di una laurea economica, esperienza di almeno 2 anni nel campo della pianificazione e controllo, dimestichezza con Office e la lingua inglese. Non viene menzionato l'inquadramento, si lavorerà principalmente a Bologna ma bisognerà essere disponibili a viaggi di lavoro verso le altre sedi.

La posizione di auditor qualità, invece, prevede che il candidato scelto visiti le filiali per verificare il rispetto degli standard qualitativi imposti dall'azienda. Inizialmente il lavoratore riceverà adeguata formazione in modo da apprendere approfonditamente tutte le procedure aziendali. Per partecipare alla campagna di reclutamento sarà necessario avere una laurea ma saranno valutati anche diplomati in possesso di molta esperienza in ambito logistico. In merito a contratto di lavoro, trasferte e sede valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione precedente.

Candidature online

Per eseguire le candidature online bisogna cliccare 'bartolini lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il link al portale delle carriere.

All'interno di questo la scritta 'consulta le nostre inserzioni' aprirà la pagina che riporta le Offerte di lavoro, comprese le quattro descritte sopra. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne i dettagli e usare il pulsante 'Accedi/Invia curriculum' per inoltrare la domanda lavorativa.