Nelle prossime settimane sarà espletato il concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per tutte le classi di concorso interessate gli aspiranti hanno fatto domanda di partecipazione lo scorso anno, invece per quanto riguardo nello specifico le discipline Stem ((acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) sarà possibile iscriversi dal 2 al 16 marzo. Le classi di concorso Stem sono le seguenti: A0-20; A0-26; A0-27; A0-28; A0-41. Per tali discipline sono stati banditi ulteriori 1685 posti, oltre a quelli già banditi dallo concorso ordinario nello scorso anno.

Come inviare la domanda su Polis-Istanze Online e le scadenze per la presentazione delle candidature

Le domande di adesione alla procedura concorsuale Stem possono essere presentate dalle ore 9 del 2 marzo alle ore 23:59 del 16 marzo 2022. I candidati possono presentare la domanda per più procedure concorsuali inerenti a ordini di Scuola differenti attraverso la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. Ma come si fa ad inviare la domanda? Gli aspiranti possono presentare istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica sul portale "Polis - Istanze Online" mediante l’applicazione "Piattaforma concorsi e procedure selettive".

I candidati per accedere al portale devono possedere delle credenziali SPID oppure un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell'Istruzione.

Gli aspiranti insegnanti possono candidarsi in una regione per una classe di concorso

Gli aspiranti insegnanti possono presentare l'istanza di partecipazione in un’unica regione e per una sola classe di concorso, a pena di esclusione, e in maniera distinta per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

La scelta della regione risulta essere particolarmente importante in quanto, una volta superato il concorso, i vincitori che otterranno il ruolo dovranno restare nella regione prescelta e nell'istituzione scolastica selezionata con un vincolo triennale secondo il Decreto Sostegni Bis.

I requisiti che i candidati devono possedere per accedere alla procedura Stem

I requisiti per accedere alla procedura sono una laurea utile all'accesso alla specifica classe di concorso (secondo la tabella ministeriale, il DPR 19/2016 e il dm 259/2017.) più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. I candidati che sono in possesso solo della laurea utile all'accesso alle classi di concorso Stem ma non dei 24 CFU, devono necessariamente aver conseguito l’abilitazione per la stessa classe di concorso o in altro grado di scuola.