Poste Italiane ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro relativo alla ricerca di nuovi candidati da impiegare nell'area digital della società.

La ricerca è rivolta verso candidati che abbiano interesse a lavorare all'interno di un ambiente dinamico e innovativo, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'azienda e dell'intero Paese dal punto di vista tecnologico.

Le domande dovranno essere presentate telematicamente entro il 3 aprile 2022, tramite la piattaforma messa a disposizione sul sito web di Poste Italiane.

Caratteristiche della posizione

I candidati che verranno selezionati per questa posizione verranno inseriti nella sezione DOT, ovvero Digital, Technology & Operation e durante tutto il periodo di integrazione, funzionale a comprendere le attitudini di ogni neo assunto, saranno affiancati da manager esperti

Coloro che verranno selezionati attraverso questa procedura verranno assunti con contratto a tempo indeterminato, potranno partecipare alle iniziative organizzate dall'azienda e avranno la possibilità di esprimere le proprie idee e la propria creatività proponendo soluzioni nuove e innovative. L'obiettivo è quello di far si che i nuovi giovani collaboratori partecipino attivamente e in prima persona, comportandosi in modo tale da garantire la centralità dei clienti e la qualità dei servizi offerti da Poste Italiane.

Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, tra i quali un titolo di laurea specialistica oppure in magistrale in una delle seguenti discipline: Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing.

È necessario che i candidati: abbiano maturato non più di tre anni di esperienza in ambito digitale, siano appassionati del mondo IT e dell'innovazione e abbiano interesse a intraprendere un percorso di formazione in questo settore, sotto la direzione di manager esperti, che li porterà ad approfondire e massimizzare le proprie capacità.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno pervenire telematicamente attraverso il form appositamente predisposto sul sito nella sezione "career" dell'azienda.

Raggiungendo l'area relativa alle posizioni aperte, infatti, il candidato non dovrà fare altro che cliccare sull'annuncio di proprio interesse e inserire i propri dati anagrafici e le esperienze lavorative precedenti. Per candidarsi c'è tempo fino al prossimo 3 aprile 2022.