Italo continua a cercare personale da impiegare in posizioni di lavoro d'ufficio. In particolare, i ruoli attualmente ricercati sono i seguenti: ragionieri, controller e giovani laureati in ingegneria gestionale, economia e statistica. Dagli annunci ufficiali non risultano scadenze entro cui candidarsi e il cv online può essere inviato utilizzando il portale aziendale del lavoro. Le prime due figure richiedono una certa esperienza pregressa.

Italo: lavoro d'ufficio per ragionieri e controller

Come anticipato, dal sito ufficiale di Italo risulta una posizione di lavoro d'ufficio per ragionieri.

Il candidato idoneo per questo ruolo lavorerà nell'area d'azienda dedicata al controllo finanziario, occupandosi in particolare delle operazioni contabili e di bilancio. Egli analizzerà lo stato patrimoniale e il conto economico aziendale, il rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali, collaborerà alla redazione dei bilanci e farà rapporto dei risultati. Tali attività richiedono la selezione di laureati in materie economiche che abbiano almeno 4 anni di esperienza in questo campo. A ciò si aggiunge la conoscenza del gestionale SAP, di Office e dell'inglese. Il lavoro dovrà essere svolto presso la sede di Roma e si verrà inquadrati e remunerati in base alle esperienze maturate in precedenza a livello contabile.

Per la stessa area indicata prima si seleziona la figura professionale del controller. In questo caso, il nuovo assunto avrà il compito di preparare i documenti di budget e di pianificazione a lungo termine. Inoltre, se l'azienda o le autorità preposte lo richiedono, egli dovrà simulare l'impatto di un evento sulle performance aziendali.

Per questo incarico, Italo ha bisogno di candidati laureati in economia o materie finanziarie e con 4 anni di esperienza in ambito pianificazione e controllo. Altri requisiti richiesti dal noto marchio per il trasporto ferroviario sono la conoscenza degli strumenti di controllo indicati nel dettaglio dall'annuncio ufficiale, di Office e dell'inglese.

In merito al contratto di lavoro e alla sede, valgono le stesse considerazioni fatte per la selezione dei ragionieri.

Lavoro in Italo per i giovani laureati

Coloro che sono laureati da poco in materie come ingegneria gestionale, economia e statistica possono sempre candidarsi spontaneamente. Italo precisa che dal 2021 sta investendo nella crescita lavorativa dei giovani che hanno studiato materie economiche. I prescelti verranno inseriti nelle varie aree di cui si compone l'azienda e il luogo di lavoro sarà Roma.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online è necessario accedere alla sezione lavoro tramite il relativo link. Per ottenere quest'ultimo basterà digitare 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca.

All'interno della sezione sarà sufficiente cliccare su 'Selezioni in corso' per poter osservare le offerte di lavoro di cui si è parlato sopra. Infatti, un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione più i riquadri da riempire con i dati del proprio curriculum.