Il sito ufficiale di Italo riporta annunci di lavoro d'ufficio nella pagina dedicata alle carriere. Una delle posizioni descritte riguarda il ruolo di ragioniere junior per il quale verranno selezionati candidati diplomati. Anche i laureati potranno partecipare alle selezioni e i prescelti potranno dedicarsi al budget e controllo. Le candidature online sono senza scadenze e per effettuarle bisogna accedere all'area del sito aziendale indicata prima.

Lavoro d'ufficio: diplomati per il ruolo di ragioniere junior

Come anticipato, Italo cerca diplomati per il ruolo di ragioniere junior e il lavoro d'ufficio consisterà nello svolgimento delle operazioni contabili.

In pratica, il lavoratore si occuperà di scritture generali, di assestamento e chiusura. La posizione richiede il possesso di un diploma in ragioneria o una laurea in discipline analoghe, preferibilmente 1 anno di esperienza nel settore e la conoscenza del software Office e della lingua inglese. Il dipendente sarà inquadrato in base al grado di capacità maturate precedentemente e si dovrà andare a lavorare a Roma.

Lavoro d'ufficio: budget e controllo per i laureati

Quanto al lavoro d'ufficio per i laureati, gli idonei si occuperanno di budget e controllo. Cominciando dalla sezione budget, i candidati collaboreranno alla redazione del relativo documento previsionale e analizzeranno gli scostamenti evidenziati a fine anno.

In questo caso, Italo cerca persone in possesso di una laurea in economia, ingegneria gestionale o statistica, un po' di esperienza nella pianificazione aziendale, conoscenza di Office e del programma Sap. Il contratto e la retribuzione cambieranno in base al curriculum lavorativo del nuovo assunto. Il luogo di lavoro sarà Roma.

Passando alla ricerca di personale per la sezione controllo, il collaboratore controllerà approfonditamente la situazione finanziaria ed economica di Italo e simulerà l'impatto di eventi economici sulle performance aziendali. I requisiti richiesti sono: possesso di una laurea economica, esperienza di 4 anni in questo tipo di lavoro e conoscenza di tutta una serie di strumenti analitici ampiamente elencati nell'annuncio ufficiale.

Si aggiungono la conoscenza di Office e dell'inglese. Il futuro esperto del controllo sarà inquadrato secondo quanto detto per la posizione precedente.

Candidature senza scadenze

Le candidature senza scadenze dovranno effettuarsi accedendo al sito aziendale, ovvero digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca. In questo modo si otterrà il link che collega al portale delle carriere all'interno del quale bisognerà cliccare su 'Selezioni in corso'. Tale azione condurrà alle offerte di lavoro, inclusi i tre annunci di cui si è parlato sopra. Per finire, un click sul ruolo scelto mostrerà una descrizione più il modulo online in cui andranno inseriti i propri dati e il cv.