Poste Italiane è costantemente alla ricerca di nuovi candidati da inserire presso i propri uffici diffusi sull'intero territorio nazionale. Attualmente vi sono delle selezioni che interessano tutte le regioni italiane, mentre altre che invece riguardano solamente specifiche aree geografiche. Un'altra distinzione interessante, invece, riguarda il titolo di studio: nella sezione recruiting del sito web della società, infatti, vi sono annunci dedicati sia a candidati in possesso del solo diploma superiore, sia annunci riservati a coloro che risultino in possesso del titolo di laurea.

Nello specifico, i diplomati potranno fare domanda per la posizione di sportellista e portalettere, mentre i laureati per quella di consulenti finanziari. Le domande dovranno essere inviate telematicamente attraverso l'application form che Poste Italiane ha messo a disposizione in ciascun annuncio di selezione, entro la data stabilita, variabile a seconda della posizione professionale per la quale ci si candidi. In particolar modo, per il profilo da portalettere e consulente, il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 27 febbraio.

Assunzioni di postini in tutta Italia

Fino al prossimo 27 febbraio ci si potrà candidare per il profilo di portalettere. La ricerca interessa l'intero territorio nazionale sebbene, nella domanda di partecipazione, il candidato potrà esprimere una sola preferenza.

Oltre al diploma di scuola superiore, è richiesto che gli aspiranti portalettere possiedano anche la patente di guida in corso di validità, che costituirà anche oggetto di esame.

Continuano le selezioni di sportellisti con diploma

Negli uffici che si trovano nella provincia di Bolzano, continuano le selezioni per il profilo da operatore di front end.

Gli sportellisti sono coloro che lavorano a contatto con il pubblico, svolgendo attività di promozione e di vendita dei vari servizi. Oltre al diploma di maturità sarà richiesto ai candidati anche il possesso del patentino di bilinguismo, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione. I candidati selezionati per ricoprire questa posizione saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Le domande dovranno pervenire online entro il 31 dicembre.

Posizioni libere in tutte le regioni per giovani consulenti laureati

In tutta Italia, è attiva la selezione rivolta a giovani laureati interessati a intraprendere un percorso di formazione che li porterà a diventare consulenti finanziari. Insieme al titolo di laurea, è richiesta la conoscenza delle applicazioni del Pacchetto Office per organizzare il proprio lavoro. Per candidarsi a questa posizione c'è tempo fino al 27 febbraio: gli interessati, dunque, hanno davvero pochissimi altri giorni per inviare la propria domanda.