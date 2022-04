Ferrovie dello Stato aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro sul sito ufficiale. Negli ultimi giorni ha aperto le selezioni per diplomati con e senza esperienza nel ruolo di operatore manutenzione. Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica.

Assunzioni Fs italiane: le opportunità per diplomati senza esperienza

Fs italiane sta selezionando diplomati senza esperienza da assumere inizialmente con un contratto di apprendistato nel ruolo di operatore specializzato manutenzione infrastrutture. Le risorse saranno formate e si dedicheranno ad attività pratico/operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie.

Oltre al diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore), gli aspiranti devono essere in possesso di una patente in corso di validità, età tra i 18 e i 29 anni, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento. La votazione massima conseguita con il diploma sarà considerato un titolo preferenziale, inoltre bisognerà avere la residenza nella provincia di assegnazione. Le sedi di lavoro sono: Bolzano, Brennero, Brunico, Vipiteno o Chiusa.

Offerte di lavoro per operatori manutenzione armamento in tutta Italia

Le assunzioni nelle Ferrovie dello Stato sono rivolte anche a diplomati con esperienza. In particolare si cercano operatori manutenzione armamento con almeno un anno in qualità di armatore semplice e/o caricatorista e/o addetto alla saldatura alluminotermica.

Le figure si occuperanno di manovrare il caricatore ferroviario ed effettuare operazioni di costruzione e manutenzione dei raccordi ferroviari, secondo le specifiche mansioni assegnate in base alle competenze possedute. Oltre al diploma di scuola superiore è richiesta disponibilità alla mobilità territoriale.

Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato e a tempo pieno; i lavoratori saranno impiegati nei cantieri di armamento ferroviario presenti su tutto il territorio nazionale.

La scadenza per candidarsi è fissata al 22 aprile.

Fs: come inviare la domanda di candidatura

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato italiane è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione "Campagne di ricerca" e poi in "Posizioni aperte". In seguito bisognerà cliccare sulla posizione a cui si è interessati e poi su "Candidati".

Per completare la procedura è indispensabile effettuare l'accesso al sito mediante le proprie credenziali oppure, per chi non è ancora iscritto, inserire i propri dati per registrarsi alla piattaforma di Fs.