Uscito sulla Gazzetta ufficiale n 29 del 12-4-2022 il bando Asmel ovvero l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali aperto a diplomati e i laureati. I comuni sottoscrittori, elencati sul sito ufficiale, sono già 116 e potrebbero aumentare. Tale bando ha quale fine appunto quello creare degli elenchi di idonei da assumere a tempo indeterminato e determinato che saranno inseriti in questi comuni. Tale elenco ha una validità di 3 anni. I candidati idonei potranno scegliere se rendersi disponibili agli interpelli dei vari comuni, potendo scegliere gli enti locali di loro interesse indipendentemente dall'indirizzo di residenza. C'è tempo fino al 27 aprile per l'inoltro della domanda dal sito.

C'è però bisogno di una PEC intestata al candidato; di uno SPID o Sistema Pubblico di identità Digitale

. Occorre poi provvedere al pagamento della tassa di concorso di 10.33€.

I profili del bando Asmel e titoli di studio richiesti e lo stipendio

Si precisa che i profili da inserire sono i seguenti:

Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D

Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D

Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D

Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D

Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D

Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D

Esperto rendicontazione – Cat. D

Istruttore Amministrativo -Istruttore di Vigilanza- Istruttore Tecnico- Geometra-Istruttore Informatico- Educatore Asilo Nido – Cat. C

I profili di cat D sono riservati a laureati con laurea triennale in Scienze giuridiche, politiche, economiche, della pubblica amministrazione, Ingegneria, Architettura, Scienze informatiche, Scienze del Servizio Sociale, scienze agrarie e forestali.

Quelli di cat C sono per diplomati che sono in possesso di diploma di maturità. Quanto allo stipendio dei profili di categoria D è di circa € 22.135,44. Quello dei profili di categoria C invece ammonta a circa € 20.344,08.

La selezione prevista e altri dettagli sulla prova unica

La selezione prevede un'unica prova scritta, la quale si supera conseguendo il punteggio di 7/10.

La prova scritta è strutturata in 60 domande in 60 minuti. Quanto alle materie base a cui si deve rispondere esse sono lingua inglese e altre specifiche per ciascun profilo come diritto Diritto pubblico, Diritto degli Enti locali, Nozioni di diritto penale. La data e le modalità di svolgimento delle prove d’esame, saranno pubblicate almeno 15 giorni prima della prova stessa. Per altre informazioni si può consultare il bando da scaricare sul sito ufficiale.