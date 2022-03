Ferrovie dello Stato sta cercando risorse in possesso del diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) da assumere come coordinatore di presidio territoriale. Una eventuale laurea oppure avere accumulato esperienza lavorativa nel medesimo ambito sono considerati titoli preferenziali ma non obbligatori ai fini dell'inoltro della candidatura. Le domande devono essere stilate in modalità telematica entro il 31 marzo 2022.

Offerte di lavoro Fs: si cercano coordinatori di presidio territoriale, le mansioni

Il gruppo di Fs ha avviato le selezioni indirizzate a nuove risorse da impiegare nel profilo di coordinatore di presidio territoriale, le quali lavoreranno all'interno della direzione protezione aziendale in Trenitalia.

Questa figura si occuperà di attuare le procedure di Trenitalia, volte a innalzare il livello di sicurezza e tutela dei clienti, dei lavoratori, dei beni e del patrimonio aziendale anche in termini di know-how. Il coordinatore, dunque, organizzerà tali presidi in termini di attività e risorse umane, gestirà le emergenze e le anomalie rilevate nell'ambito ferroviario, occupandosi di supportare le competenti strutture aziendali e le comunicazioni con le autorità competenti. Inoltre curerà i rapporti con le istituzioni locali sulle questioni di interesse aziendale, sull'ordine pubblico, elaborerà programmi operativi destinati al territorio di competenza per tutelare gli impianti e le inerenti norme di protezione necessarie.

Le sedi del lavoro sono Genova (Liguria) e Firenze (Toscana).

Fs italiane: i requisiti richiesti e come inviare la domanda di candidatura

Per candidarsi alla posizione di coordinatore di presidio territoriale è necessario essere in possesso di una serie di requisiti. In primo luogo gli aspiranti devono aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) mentre costituisce un titolo preferenziale avere una laurea in scienza politiche, giurisprudenza o nell'ambito della pubblica amministrazione.

Anche l'esperienza pregressa non è un requisito obbligatorio, tuttavia è preferibile aver già operato nel settore della tutela del patrimonio/security e gestione di risorse. Tra gli altri requisiti: buona conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici, padronanza delle tecniche specialistiche relative al mondo della sicurezza, alla normativa di settore e alle procedure operative.

Le domande di candidatura per diplomati devono essere inoltrate entro il 31 marzo sul sito ufficiale di Fs italiane nella sezione "Campagne di ricerca", selezionando poi la posizione d'interesse.