Intesa Sanpaolo sta selezionando risorse da assumere come consulenti finanziari in tutta Italia. Tali figure interagiscono con la clientela, ascoltando e comprendendo i suoi bisogni, al fine di offrire consulenze e servizi. L'istituto bancario propone inizialmente uno stage di sei mesi, con la possibilità di essere successivamente assunti. Per candidarsi è sufficiente il diploma, oltre a spiccati doti comunicative e curiosità verso il settore della consulenza.

Offerte di lavoro in banca per diplomati: le assunzioni di Intesa Sanpaolo, requisiti e mansioni

L'istituto bancario aggiorna costantemente il suo sito ufficiale mediante nuove Offerte di lavoro destinate a diplomati e laureati. Attualmente è aperta ai diplomati la posizione di consulente finanziario neo. Per candidarsi e intraprendere un percorso professionale nel campo della consulenza finanziaria è necessario avere un'età compresa tra i 19 e i 32 anni, avere capacità relazionali e predisposizione all'attività commerciale, essere in possesso di un diploma quinquennale liceo (classico, scientifico, linguistico, socio/economico) o diploma tecnico-commerciale oppure di una laurea in ambito politico, economico o finanziario (il requisito non è obbligatorio).

I consulenti devono essere pronti ad affrontare ogni sfida con proposte innovative e si occuperanno di gestire gli incontri con i clienti, offrire consulenza, diventando un punto di riferimento, illustrando e proponendo i prodotti adatti alle loro esigenze. La sede del lavoro è tutto il territorio nazionale e sarà assegnata in base alle esigenze di Intesa Sanpaolo e le preferenze del candidato.

Lavoro Intesa Sanpaolo: come inviare la domanda di candidatura, le selezioni e il contratto

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del gruppo bancario nella sezione "jobs" e poi in "posizioni aperte". Dopo aver scelto la posizione d'interessa basterà cliccare su "candidati ora".

L'iter di selezione prevede diverse fasi: una videointervista digitale asincrona (che è possibile registrare precedentemente), e un colloquio individuale. Gli aspiranti riceveranno un feedback in seguito alle prove: in tal modo sarà possibile controllare in tempo reale il tracking della candidatura.

Le risorse che saranno assunte potranno intraprendere un percorso professionale per sostenere l’esame Ocf, cioè l'esame di abilitazione alla professione di consulente finanziario. Una volta superato l’esame i consulenti potranno essere assunti attraverso la modalità contrattuale mista (dipendente/libero professionista).