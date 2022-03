Intesa Sanpaolo ha aperto nuove posizioni di lavoro sul suo sito ufficiale. In particolare, sta selezionando consulenti su tutto il territorio nazionale e functional analyst con diploma a indirizzo scientifico. Inoltre sono disponibili numerose opportunità anche per laureati in ingegneria, informatica, matematica e fisica. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica.

Assunzioni in banca aperte ai diplomati in Intesa Sanpaolo

L'istituto bancario ha attivato delle Offerte di lavoro per personale in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiore).

I diplomati, infatti, possono candidarsi sia come consulenti finanziari in tutta Italia sia come functional analyst. Per la figura di consulente, Intesa Sanpaolo sta cercando risorse con un'età compresa tra i 21 e i 32 anni da assumere con un contratto misto (dipendente/libero professionista). Oltre al diploma superiore conseguito presso un liceo (classico, scientifico, linguistico, economico/sociale) oppure in un istituto tecnico-commerciale, le risorse saranno avviate in un percorso professionale nel campo della consulenza finanziaria per sostenere l’esame Ocf. Le selezioni sono aperte in tutta Italia e si espleteranno prima mediante una videointervista digitale e poi con un colloquio individuale.

Per candidarsi alla posizione di functional analyst è richiesto un diploma specialistico a indirizzo informatico-scientifico, padronanza dei processi e delle soluzioni IT aziendali, buona conoscenza dei principali programmi informatici e della lingua inglese, almeno tre anni di esperienza in progetti complessi nel contesto digitale bancario, finanziario o settore creditizio.

L'offerta di lavoro è aperta a Padova e a Torino: non è specificata la data di scadenza per l'inoltro della candidatura online.

Lavoro Intesa Sanpaolo per laureati: come candidarsi

Sulla sua piattaforma ufficiale, Intesa Sanpaolo ha aperto numerose opportunità per i laureati. Tra queste vi è quella di analista funzionale IT.

Per candidarsi è richiesta una laurea in uno dei seguenti indirizzi: matematica, ingegneria, informatica e fisica. Inoltre è necessario conoscere la lingua inglese, le fasi progettuali IT, i principali strumenti informatici (office 365), i linguaggi di programmazione, avere uno o due anni si esperienza nel medesimo ambito. Tale offerta di lavoro è disponibile a Milano e Bergamo.

Per candidarsi a tutte le posizioni aperte dall'istituto bancario è necessario recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Posizioni aperte". Dopo aver scelto l'offerta a cui si è interessati, bisognerà cliccare su "Candidati ora".