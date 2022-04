Sabato 16 aprile ci sarà la quinta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show che vede fronteggiarsi cantanti e ballerini divisi in tre squadre che gareggiano per il podio finale. Durante la settimana che precede la puntata, i professori sostenitori dei singoli allievi, inviano dei guanti di sfida affinché siano messe in risalto le potenzialità dei propri allievi a scapito degli altri. Proprio un guanto di sfida lanciato dal professore di latino Raimondo Todaro sembra aver messo in crisi la ballerina di danza classica Carola, allieva della maestra Alessandra Celentano.

Il guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro

Il guanto di sfida prevede una prova di danza moderna, in cui l'allieva di Raimondo Todaro è specializzata, che vedrà sfidarsi appunto Serena contro Carola, specializzata in danza classica. La presentazione di tale guanto di sfida, è stata accompagnata come di consueto da una lettera di Raimondo Todaro che ha affermato che la coreografia avrà appositamente molti passaggi tecnici per dimostrare la professionalità di Serena in questo genere. "Dato che la maestra Celentano sostiene che Serena non sarà mai una ballerina di alto livello - ha affermato Todaro - a differenza di Carola che ha tutto ciò che serve ad una ballerina, sono curioso di vedere sul palco la differenza abissale che sostiene Alessandra Celentano".

Il crollo emotivo della ballerina Carola

Carola ha accettato subito il guanto di sfida basato sulla danza moderna, senza troppe polemiche. Quello che l'ha colpita maggiormente, è stato il tono della lettera inviata da Raimondo Todaro, il quale ha sembrato ironizzare sulle sue potenzialità, non dicendo davvero cosa pensa della ballerina di Alessandra Celentano.

Infatti, secondo Carola, molto spesso, i maestri Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vengono criticati solo perché affermano quello che pensano, mentre altri maestri lanciano frecciatine senza dirlo apertamente. Carola ha dichiarato di sentirsi presa in giro dalle parole di Raimondo Todaro, che avrebbe dimostrato di ''utilizzarla'' per colpire in realtà Alessandra Celentano.

Le parole di Luigi Strangis a sostegno di Carola

Serena ha tentato di giustificare le parole del suo maestro, ma anche il cantante della squadra Zerbi-Celentano, Luigi Strangis ha preso le sue difese. ''Quando Raimondo in puntata parla di Carola - ha affermato Luigi - lo fa ironicamente, non ci prendiamo in giro. C'è chi appare in un modo perché dice che le cose in faccia, e chi invece fa finta di elogiare. Anche se Raimondo utilizza le parole della maestra in realtà colpisce Carola!". Quale sarà l'esito di questo guanto di sfida?