All'Inps dovrebbe esser in cantiere un altro bando per reclutare 3 mila lavoratori come centralinisti call center con competenze in diversi ambiti. Si tratta di un ulteriore concorso dopo quello per In cantiere all'Inps non c'è solo il bando per 1858 funzionari laureati, uscito il 2 novembre scorso. Tale notizia trapelava già da qualche tempo, tanto è vero che ora sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito. In particolare tali assunzioni dovrebbero riempire l’organico dei contact center dell’Inps entro la fine dell’anno.

Il servizio di contact center rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono chiedere informazioni o conoscere lo stato della lavorazione delle loro pratiche senza recarsi in uno degli uffici presenti sul territorio nazionale.

Tale servizio è quindi necessario e per garantirlo in modo efficiente si è dunque pensato di investire reclutando altro personale in modo tale che tutti cittadini possono continuare ad usufruirne.

Bandi Inps per per 3000 addetti contact center

Tali 3.000 assunzioni da parte dell’Inps serviranno dunque a potenziare i servizi multicanali dell’Istituto, compresi i servizi informativi multimediali.

Le assunzioni avverranno tramite selezioni pubbliche. Quanto ai requisiti solitamente vi sono quelli generali come la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, godimento dei diritti civili e politici; qualità morali e di condotta.

Potrebbe poi esser sufficiente il possesso del diploma, ma non indispensabile. In particolare potrebbe esser valutati anche titoli posseduti e le qualità dei singoli candidati.

In Gazzetta Ufficiale il bando ufficiale

Prima di poter partecipare al bando bisogna però aspettare la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

Ecco quindi che successivamente si hanno a disposizione 30 giorni per poter presentare la domanda di partecipazione. La pubblicazione del bando sarà presente anche sul sito ufficiale dell’Inps alla sezione Concorsi > Procedure in corso. Per l'iscrizione potrebbe esser necessario il possesso di Pin e Spid.

Il bando consentirà di conoscere sia le prove scritte o orali da sostenere prima di esser assunti, sia le modalità della partecipazione.

Sicuramente in accordo al decreto sostegni ter tale selezione dovrebbe concludersi in breve termine, entro 100 giorni. Potrebbe inoltre esser svolta anche su sedi decentrate e mediante apparecchiature telematiche. A breve dunque potrebbero arrivare ulteriori comunicazioni da parte dell’Inps sue queste nuove selezioni.