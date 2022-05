La nota catena di supermercati Lidl, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ha indetto nuove assunzioni per personale con diploma di maturità da inserire nei molteplici punti vendita presenti sul territorio nazionale. Si tratta delle selezioni per addetti alle vendite e operatori di filiale.

Nuove assunzioni proposte da Lidl

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per le posizioni aperte da Lidl potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, dove si potranno registrare e allegare il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera di presentazione.

Lidl, rappresenta una buona opportunità per tanti giovani che desiderano un'occupazione stabile e con voglia di progredire dal punto di vista professionale. Attualmente, infatti, sono aperte le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nei negozi di Josolo (Venezia), Trieste e Spilamberto in provincia di Modena e operatori di filiale, i quali collaboreranno con i punti vendita di Cadore (Belluno), Orbassano e Carmagnola in provincia di Torino e Saluzzo in provincia di Cuneo.

Si ricercano addetti alle vendite

Il profilo professionale di addetto alle vendite prevede una formazione on the job che darà l'opportunità alle risorse di apprendere le mansioni necessarie come: assistere la clientela in modo ottimale, sistemare e prezzare la merce negli appositi scaffali, svolgere tutte le operazioni inerenti le casse e i cambi merce.

Inoltre, collaboreranno con il team per una gestione ottimale del punto vendita e si occuperanno della pulizia dei locali. Si ricercano personale con diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e capacità al multitasking.

I requisiti richiesti per gli operatori di filiale

Gli operatori di filiale, invece, si occuperanno di garantire continuo supporto alla clientela e ai responsabili della filiale, collaboreranno con gli addetti alle vendite e prepareranno i nuovi articoli in promozione. Si occuperanno anche del rifornimento dei prodotti negli appositi bancali e della pulizia interna ed esterna.

Per questa posizione è necessario un avere un orientamento al cliente, propensione ai lavori manuali e operativi, attitudine al team working, capacità a svolgere più mansioni contemporaneamente, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le attuali Offerte di lavoro e, dopo aver scelto quella di proprio interesse potranno inviare la candidatura direttamente utilizzando la procedura telematica allegando il proprio curriculum vitae. L'ufficio del personale verrà incaricato delle selezioni.