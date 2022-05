Assunzioni in corso per portalettere nel gruppo Poste Italiane. La società attiva nel settore postale e della corrispondenza ha indetto nuove selezioni di personale al fine di potenziare gli organici in tutte le sedi del territorio nazionale. Per candidarsi serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Poste Italiane assume anche con diploma

Le candidature, infatti, sono aperte a persone anche senza esperienza che sono in grado di guidare un ciclomotore 125 cc e i curriculum vitae potranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica attraverso il sito istituzionale dell'azienda.

Le assunzioni nel gruppo Poste Italiane, rappresentano una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione e che desiderano avviare un percorso di carriera all'interno di un'azienda solida e dinamica. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Poste Italiane, sono indette le assunzioni per la figura di portalettere, i quali svolgeranno le proprie mansioni in tutte le sedi presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni in corso per la figura di portalettere, i requisiti

Le risorse, infatti, dopo un breve periodo di formazione si occuperanno della ricezione, dello smistamento e della consegna della corrispondenza agli appositi destinatari.

Inoltre, dovranno essere in grado di mettersi alla guida di un moto mezzo aziendale 125 cc che verrà utilizzato per la consegna della posta. Per candidarsi alla posizione di portalettere non vengono richiesti particolari requisiti ma i candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità conseguito con la votazione minima di 70 su 100.

Sarà necessario anche il possesso della patente di guida di categoria B e, per tutti coloro che si candideranno dalla provincia Autonoma di Bolzano servirà l'attestato del bilinguismo. Non viene richiesta un'esperienza maturata nel ruolo ne conoscenza specialistiche anche se i candidati ideali dovranno avere delle ottime doti di comunicazione, propensione al lavoro in gruppo e disponibilità a trasferte e trasferimenti sul territorio nazionale.

Gli aspiranti portalettere verranno assunti con iniziale contratto a tempo determinato con la possibilità di proroga o trasformazione a contratto a tempo indeterminato.

L'iter di selezione

L'ufficio del personale analizzerà i curriculum vitae pervenuti e si occuperà di convocare tramite e-mail i candidati che rispondono ai requisiti richiesti. Tuttavia, verranno sottoposti a dei colloqui a carattere motivazionale per verificare le reali motivazioni a partecipare alle selezioni e alle proprie aspirazioni. Gli interessati alle assunzioni nel gruppo Poste Italiane potranno inoltrare la candidatura direttamente online.