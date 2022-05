In arrivo per i docenti che aspirano ad essere immessi in ruolo il concorso straordinario bis per la Scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, è attesa proprio nei prossimi giorni la pubblicazione del bando in cui saranno esplicitate le date in cui sarà possibile candidarsi e il regolamento della procedura concorsuale. Essendo una procedura straordinaria, sarà riservata esclusivamente a docenti con precisi requisiti di servizio. L'obiettivo è quello di coprire tutte le cattedre rimaste vacanti dopo le immissioni in ruolo 2021/22.

Il numero e la distribuzione dei posti per il concorso straordinario bis dopo le immissioni in ruolo 2021/2022

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di bandire tale concorso solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e solo per posto comune, dunque non ci saranno posti riservati alle cattedre vuote di sostegno. Per quanto concerne le cattedre rimaste vacanti dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, si tratta di circa 14mila posti, dei quali i contingenti più ingenti riguardano le seguenti classi di concorso: A022 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado (1952 posti); - A028 Matematica e Scienze, nella scuola secondaria di primo grado (1800 posti); A027 - Matematica e Fisica, nella scuola secondaria di secondo grado (1.130 posti); a seguire tutte le altre.

Appena uscirà il bando ufficiale il Ministero dell'Istruzione pubblicherà nello specifico la tabella con la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione. Tuttavia coloro che sono interessati a conoscere il numero di cattedre vacanti in una regione precisa o classe di concorso specifica, possono consultare i siti ufficiali degli Uffici Scolastici Regionali, in quanto alcuni Usr hanno già pubblicato tale dato.

La graduatoria dei vincitori di concorso e i requisiti minimi per l'accesso alla procedura

Bisogna sottolineare che la graduatoria finale si otterrà facendo la somma tra il punteggio della prova orale e quello dei titoli, e i vincitori di concorso saranno pari al numero dei posti banditi per quella classe di concorso, nella specifica regione.

Per accedere alla procedura concorsuale straordinaria bisogna possedere l'abilitazione specifica o il titolo di accesso idoneo alla specifica classe di concorso, oppure aver svolto (al momento della presentazione della domanda) tre anni di servizio nella scuola statale anche non consecutivi.

Non è valutabile il servizio prestato nelle scuole private o paritarie, infine una delle annualità di servizio deve essere specifica, ovvero svolta per la classe di concorso per cui si partecipa.