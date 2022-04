Avviate nuove assunzioni nel gruppo Poste Italiane che, attualmente sta portando avanti un piano di selezioni per la ricerca di personale in Italia. Difatti, sono aperte le assunzioni per la figura di portalettere e addetti al reparto logistica che saranno inseriti nella società controllata SDA.

Assunzioni Poste, previsti dei colloqui motivazionali

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale del gruppo Poste Italiane, dove gli interessati potranno allegare il proprio curriculum vitae. L'iter di selezione prevede una chiamata tramite e-mail da parte dell'ufficio del personale che convocherà tutti i candidati in linea con i requisiti richiesti.

Successivamente, tutti i convocati alle selezioni verranno sottoposti a dei colloqui motivazionali e solo per i portalettere è previsto la prova pratica di guida del ciclomotore. Attualmente, le assunzioni sono aperte per la figura di portalettere da destinare nelle filiali di tutta Italia e addetti alla logistica per SDA.

Si ricercano portalettere in tutta Italia

Tutti coloro che sceglieranno la posizione di portalettere dovranno essere in grado di smistare in autonomia la corrispondenza, di guidare il ciclomotore aziendale 125 cc e di consegnare la posta ai destinatari. Per candidarsi alla posizione di portalettere viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, possesso della patente di guida categoria B e per gli appartenenti alla provincia Autonoma di Bolzano occorre l'attestato di bilinguismo.

Le assunzioni per questo settore verranno effettuate con contratto a tempo determinato prorogabile.

I requisiti richiesti per addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, dovranno garantire il costante aggiornamento del piano di smistamento, fornire indicazioni per il miglioramento continuo della performance connessi agli interventi di manutenzione, si occuperanno anche della risoluzione delle eventuali problematiche e attueranno tutte quelle tecniche per il miglioramento della produttività dell'impianto, identificheranno azioni di miglioramento e garantire il loro sviluppo sia nella fase di test sia nell'implementazione ed elaboreranno la reportistica finale.

I requisiti principali sono: laurea in Ingegneria Meccanica o Gestionale, esperienza pregressa maturata in contesti produttivi, conoscenze specialistiche in ambito Lean, capacità di analisi e conoscenza avanzata del pacchetto Office e dei principali tools applicativi. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura online attraverso il sito istituzionale del gruppo Poste Italiane, dove appariranno le Offerte di lavoro ancora aperte e si potrà allegare il curriculum.