Nel portale del lavoro di Conad risultano attualmente posizioni aperte con diverse scadenze entro cui candidarsi. In particolare, la catena di supermercati seleziona addetti ai reparti cassa, vendita generale, macelleria, ortofrutticolo, gastronomico e banco pesce; poi la ricerca si estende anche a magazzinieri e impiegati. Le candidature online potranno effettuarsi previo accesso al portale indicato prima.

Conad: la ricerca di addetti ai reparti

Per il punto vendita di Ponte Felcino (Perugia) Conad sta cercando addetti da impiegare nei reparti cassa e nella vendita in generale.

Non vengono specificati i requisiti richiesti al candidato ma l'annuncio ufficiale precisa che i partecipanti alla selezione dovranno provenire dalla provincia di Perugia. Anche del contratto di lavoro non viene fatto cenno, per cui si presume una sua valutazione durante il colloquio, e sarà possibile inviare il curriculum fino alla fine di maggio.

Per lo stesso negozio sono ricercati anche macellai e saranno preferiti candidati in possesso di esperienze in questo settore. Per quanto riguarda la zona di ricerca, l'inquadramento e la scadenza della candidatura, valgono le stesse considerazioni fatte per la posizione precedente.

Per il negozio di Lavis (Trento), Conad seleziona addetti ai reparti ortofrutticolo e gastronomico con una certa esperienza.

Saranno necessarie anche persone che si occupino delle attività di vendita in generale ma in questo caso non è obbligatorio avere già esperienze precedenti. L'azienda intende assumere personale proveniente dalle province di Bolzano, Trento, Vicenza e Verona. Candidatura possibile entro il 1° ottobre.

Entro il 30 dicembre potranno inviare domanda di lavoro coloro che vogliono ambire al ruolo di specialista del banco pesce.

Il personale ideale dovrà essere in grado non solo di vendere il prodotto ma anche di formare i propri collaboratori ed assicurare qualità e un'ottima esposizione. Dato ciò, si presume la richiesta di una figura professionale che conosca già il mestiere. Ai fini della selezione sarà considerato chi risiede nella provincia di Trento il quale verrà assegnato al negozio di Lavis.

Conad: la selezione di magazzinieri e impiegati

Tra i compiti del magazziniere selezionato da Conad per la sede di Lavis vi è quello di ordinare la merce. Egli dovrà avere esperienza nella logistica e il patentino per guidare il muletto. In mancanza di tali requisiti, al candidato viene chiesta almeno la capacità di manovrare un carrello elevatore. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e in base a due turni: mattina e pomeriggio. Si accettano residenti nella provincia di Trento e la possibilità di candidarsi è estesa fino alla fine di dicembre.

In merito alla ricerca di impiegati, i prescelti si occuperanno di bollettazione, ovvero gestiranno un ordine del cliente, il partitario della merce e potranno emettere il documento necessario a garantire l'uscita merci.

I requisiti richiesti sono: saper emettere un documento di trasporto, conoscenza di Office e del programma AS400. La zona di ricerca è ristretta alla provincia di Trento, si verrà assegnati alla stessa sede prevista per i magazzinieri e sarà possibile inviare il cv entro la fine di luglio.

Candidature online

Per inoltrare le candidature online bisogna innanzitutto digitare 'conad lavora con noi' su un motore di ricerca. Il link che compare permetterà di accedere al portale aziendale del lavoro e un click su 'Scopri di più' nell'area Posizioni aperte ci condurrà alle offerte di lavoro descritte sopra. Basterà cliccare su 'Invia candidatura' sotto al ruolo scelto per avere a disposizione i riquadri da riempire con i propri dati.