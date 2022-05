La Banca d’Italia ha indetto un concorso per 3 assunzioni di tecnici e assistenti dei sistemi di sicurezza e della supervisione rivolto a tutti coloro che sono in possesso di diploma o laurea, dove sarà prevista la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il bando scade il 14 giugno, e la domanda deve inoltrarsi utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi. La Banca d’Italia comunicherà agli interessati il provvedimento di esclusione.

Requisiti per presentare la domanda

Quanto ai requisiti specifici per inviare la domanda in particolare per il profilo di tecnico viene richiesta l'abilitazione alla professione di ingegnere, laurea magistrale / specialistica conseguita con un punteggio di almeno 105/110, esperienza lavorativa di almeno 2 anni.

Si richiede poi per i due posti di assistente, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione di almeno 80/100 o 48/60; e un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni, documentabile e successiva al conseguimento del diploma.

Fra i requisiti di carattere generale non devono mancare la cittadinanza italiana o altro stato Ue, l'idoneità fisica alle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e la mancanza di comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

L'iter della selezione: prova scritta e l'orale

L'iter della selezione prevede due prove d’esame, una scritta e una orale che si terranno a Roma. La prova scritta prevede lo svolgimento di un elaborato progettuale e/o di quesiti a risposta sintetica, eventualmente collegati tra loro, riguardanti le materie del programma d’esame, e di una prova di lingua inglese che consiste nello svolgimento di un breve elaborato su argomenti di attualità sociale ed economica.

La durata della prova scritta, è di massimo di 5 ore. La prova di lingua inglese è volta, per entrambi i concorsi, a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. La prova orale, per entrambi i concorsi, consiste in un colloquio sulle materie della prova scritta e in una conversazione in lingua inglese.

Per entrambi i concorsi, la prova scritta e quella orale è corretta in forma anonima e valutata con un massimo di 50 punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di almeno 30 punti. La prova di lingua inglese è corretta solo per i candidati che hanno superato la prova scritta sulle materie del programma ed è valutata fino a un massimo di 3 punti.