Eni spa, società leader dell'energia elettrica e del gas cerca vari laureati in tutt'Italia. Tali offerte sono rivolte ad entrambi i sessi senza limiti d'età e sono soggette a varie scadenze e non sempre viene richiesta un'esperienza lavorativa in Eni.

Come inviare la candidatura

Tali scadenze vanno dal 23 maggio al 1° giugno. I contratti previsti sono prevalentemente a tempo indeterminato. Tutti gli interessati accedendo alla sezione "carriere" del sito Eni, possono candidarsi cliccando sull'offerta di proprio gradimento.

Bisogna però prima registrarsi sul sito, inserire il proprio Cv e poi i propri dati professionali e personali.

Si ricercano laureati in legge, economia, ingegneria

Nell'elenco delle posizioni di maggior importanza si trovano quelle per: esperto Rapporti con le Organizzazioni di Cooperazione che si occuperà di promuovere attività di collaborazione per lo sviluppo di iniziative con ricadute socioeconomiche, seguirne l’implementazione e comunicarne lo stato di avanzamento, rafforzare il network di relazioni con gli enti e le agenzie di cooperazione allo sviluppo e gestirne i rapporti. Si richiede laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza. Si offre a tempo indeterminato a San Donato Milanese. L'offerta scade il 23 maggio.

Un'altra posizione aperta è quella per Legal Junior che dovrà dare supporto legale alla stesura, negoziazione e revisione di una vasta gamma di documenti e contratti di trading.

Occorre aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza e bisogna aver maturato 3 anni in studi legali internazionali. Tale offerta scade il 25 maggio. Sarà stipulato un contratto a tempo Indeterminato a San Donato Milanese.

Ancora si assume uno Specialista Controllo Costi che dovrà fornire supporto nel processo di definizione e inserimento delle stime di budget nei sistemi aziendali e provvedere all'analisi mensile dei costi e dei ricavi al fine di una corretta allocazione.

L'offerta scade il 1° giugno. L'azienda richiede una Laurea in ambito scientifico/economico. Si offre contratto a tempo Indeterminato a San Donato Milanese.

Si assume anche un Senior Backoffice Sales B2C, che all’interno dell’area Commerciale di Plenitude, si occuperà di supportare i canali di vendita nel processo di codifica agenti e inserimento delle proposte contrattuali.

Bisogna aver conseguito Laurea magistrale in Economia, Ingegneria, Informatica; potranno essere prese in considerazione anche candidature con differenti titoli di studio purché supportati da significativa esperienza nella posizione. L'offerta scade il 31 maggio. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. L'azienda offre contratto a tempo indeterminato.

Un'altra posizione riguarda il Retail Investor Relations and Website Investor Content Specialis che si occuperà di supportare la comunicazione aziendale con investitori ed analisti attraverso l’utilizzo dei canali social e del website aziendale. Bisogna aver conseguito una Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione o cultura equivalente e aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni in attività riguardanti la creazione di contenuti digitali (image e video).

L'offerta scade il 31 maggio. La Sede di Lavoro è Milano, Via Ripamonti. Il contratto è a tempo indeterminato.

Si assume poi un Professional Fraud Management & Business Integrity che, all’interno dell’area Security, si occuperà di svolgere attività di analisi e verifica volte a tutelare Eni e prevenire eventuali azioni lesive verso l’azienda e le sue controllate, raccogliendo informazioni su soggetti o enti che hanno o potrebbero avere relazione con Eni con particolare riguardo al top management. Bisogna avere una Laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza nell’ambito. La sede di lavoro è Roma, Milano. Il Tipo di contratto è a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 25 maggio per inviare la candidatura.

Infine si ricerca un Professional Commerciale Rete Ordinaria che dovrà curare il piano vendite, lo sviluppo e le operazioni di controllo del conto economico per singolo punto vendita relativamente alla distribuzione carburanti e effettuare il controllo del rispetto delle procedure del partner e il controllo standard di qualità dei punti vendita.. Si richiede Laurea magistrale in Economia e un'esperienza di almeno 3 anni in attività similari, preferibilmente all’interno di compagnie petrolifere. La sede è Roma e il tipo di contratto è a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 24 maggio per inviare la candidatura.

Previsti anche tirocini e apprendistati professionalizzanti

Nell'ambito delle posizioni dove è previsto un contratto di apprendistato professionalizzante c'è quella di Analyst Coordinamento Amministrativo e Consolidato che dovrà partecipare alla raccolta dei dati del reporting finanziario mensile di settore e analizzare e controllare i dati raccolti e produrre la relativa reportistica.

Bisogna aver conseguito Laurea magistrale in Economia azienda e avere tre anni di esperienza nell’ambito. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. L'offerta scade il 31 maggio.

Ancora si ricerca un Analyst Servizi Contabili per il Bilancio Eni che dovrà fornire supporto nella redazione delle scritture di contabilità generale e degli adempimenti correlati e collaborare alla redazione del bilancio civilistico e degli adempimenti correlati. Occorre aver conseguito laurea magistrale in Economia e avere un'esperienza di uno, due anni in ambito amministrativo. La sede di lavoro è San Donato Milanese e Roma. Si offre anche in tal caso un contratto di apprendistato professionalizzante. L'offerta scade il 31 maggio.

Infine si assume anche un addetto analisi Legislative Su Tematiche Regolatorie nella direzione Public Affairs, che si occuperà di analizzare l’evoluzione normativa dei processi legislativi e del dibattito politico in ambiti di interesse strategico per Eni, analizzare i testi normativi e contribuire all’identificazione dei relativi impatti, anche mediante valutazioni di natura quantitativa SI richiede la Laurea magistrale in Economia, Scienze politiche o materie tecnico-scientifiche e giuridiche. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. Viene previsto un tirocinio extracurriculare di 6 mesi. L'offerta scade il 23 maggio.