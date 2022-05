Enel spa offre diverse opportunità di lavoro rivolte ai diplomati e laureati. Tali annunci di lavoro presentano una data di scadenza e sono rivolti ad entrambi i sessi. Sono previsti poi contratti anche a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale e ci si può candidare senza limiti d'età.

Assunzioni Enel: le posizioni dedicate ai laureati

Fra le posizioni maggiormente d'interesse in questo momento troviamo: un'Analista di conformità commerciale junior che dovrà essere in contatto con diverse unità operative del Gruppo Enel nel mondo, in particolare quelle responsabili del commercio all'ingrosso, della strategia, della gestione del rischio e degli affari legali, nonché con tutti i paesi in cui viene svolta l'attività di negoziazione.

Viene prevista Laurea in Economia, Finanza, Giurisprudenza o Scienze Politiche. Si offre contratto a lungo termine a Roma. La scadenza dell'offerta è fissata al 3 giugno.

Viene anche assunto un Project Manager Junior – Grandi Commesse Campania. Per tale posizione occorre aver conseguito una laurea Magistrale in Ingegneria con Esperienza maturata nel settore o conoscenze specifiche. Il neoassunto dovrà gestire un portafoglio di commesse di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di alcuni comuni. La sede di lavoro è Napoli. L'offerta scade il 1^ giugno.

C'è poi richiesta di un Junior Controller: che dovrà gestire e assicurare i processi di budget e pianificazione industriale del Gruppo Enel, definendone i target economico/finanziario e supportando il management nell’identificazione delle azioni volte al loro raggiungimento.

Il/La candidato è un Laureato Magistrale in Economia Aziendale, in ambito finanziario che conosce le principali metodologie di valutazione economico finanziaria, di bilancio e di corporate finance. C'è tempo fino al 20 maggio per inviare la candidatura. La sede di lavoro è Roma.

Infine si procederà all'assunzione anche di un Architetto dell'integrazione: che dovrà valutare le funzioni interne, le strategie di sviluppo aziendale e i processi IT e suggerire miglioramenti; definisce e migliora le linee guida per la progettazione e l'implementazione delle API.

Occorre aver maturato 3 anni di esperienza come architetto dell'integrazione, specialista dell'integrazione, architetto aziendale, architetto di soluzioni o ruolo di consulenza architetto. il posto di lavoro è a Roma. Ci si può candidare entro il 20 maggio

Selezioni per diplomati: vari i profili ricercati

Enel sta cercando diplomati da assumere per posizioni tecnico-operative, con contratto a tempo indeterminato a Milano. In questo caso occorre aver conseguito il diploma Tecnico/Professionale quinquennale.

Viene cercato anche un Responsabile Sito che si occuperà di gestione e coordinamento operativo sul sito di tutte le operazioni e attività logistiche che si svolgono all’interno del magazzino e piazzali limitrofi, con delega sui temi safety. Dovrà inoltre procedere alla gestione diretta dei rapporti e dei contratti con i fornitori di servizio e con i clienti serviti sul sito. Bisogna aver conseguito Diploma tecnico preferibilmente in ambito logistico oppure una Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria della Logistica o Gestionale o altre facoltà analoghe e bisogna aver maturato 5 anni di esperienza nella gestione operativa di siti logistici. La sede di lavoro Civitavecchia. C'è tempo fino al 25 maggio per candidarsi.

Un'altra posizione aperta e quella per Tecnico di Direzione Lavori che dovrà gestire i lavori per la realizzazione di interventi di servizi Smart City, Illuminazione Pubblica tramite imprese appaltatrici e subappaltatrici, inclusa la contabilità; redigere preventivi di interventi sugli impianti a valle di sopralluoghi; predisporre le richieste di acquisto per appalti e materiali; programmare le attività di manutenzione. Le conoscenze necessarie sono il Diploma di perito industriale preferibilmente elettrotecnico. La sede di lavoro è Novara/Alessandria.

Infine vengono cercati anche Specialisti logistica per il sito di Civitavecchia, che si occuperanno di coordinare attività logistiche che si svolgono all’interno del magazzino e piazzali limitrofi, gestire rapporti e contratti con i fornitori di servizio e con i clienti serviti sul sito, supervisionare il personale che opera nel sito per garantire corretta esecuzione delle attività. Fra i requisiti previsti c'è il diploma tecnico preferibilmente in ambito logistico oppure Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria della Logistica o Gestionale o altre facoltà analoghe con due anni di esperienza nella gestione operativa di siti logistici, in contesti con alto tasso di attività in outsourcing. L'offerta scade il 25 maggio.