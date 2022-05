Intesa Sanpaolo ha aggiornato le sue Offerte di lavoro rivolte a diplomati, laureati e studenti. Le opportunità dell'istituto bancario, infatti, sono aperte sia a diplomati sia a laureati in ingegneria, in ambito economico o matematico. Le candidature devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Assunzioni in banca per diplomati: le offerte di Intesa Sanpaolo

I diplomati hanno diverse opportunità di assunzione presso Intesa Sanpaolo. Innanzitutto possono candidarsi come Isp casa agenti immobiliari: le risorse devono essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, avere una buona conoscenza del territorio in cui lavoreranno e dei sistemi operativi Windows.

Tale posizione di lavoro è aperta a Monza, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Padova, Genova e Brescia.

Un'altra possibilità è quella di diventare Junior IT Governance per la sede di Padova. I candidati devono avere competenze in ambito sviluppo IT, esperienza di almeno un anno in tale settore, spirito di squadra, problem solving, capacità di analisi, conoscenza della lingua inglese almeno livello B2 e degli strumenti informatici, oltre a un diploma specialistico a indirizzo informatico-scientifico.

Anche al ruolo di Junior Software Engineering servono competenze in ambito IT, inoltre agli aspiranti è richiesta anche esperienza di almeno un anno come developer. Le sedi del lavoro sono Milano e Torino.

Le opportunità di Intesa per i laureati senza esperienza

I candidati che sono in possesso di una laurea possono inviare la propria domanda di partecipazione a diverse selezioni aperte dall'istituto bancario. Coloro che sono privi di esperienza, ad esempio, hanno la possibilità di essere assunti per degli stage retribuiti, come quello di Sviluppo servizio e monitoraggio a Milano.

Le risorse si occuperanno dell’organizzazione delle richieste commerciali della rete di Private Banker in ambito Wealth Management e durante il percorso di formazione riceveranno le competenze necessarie.

Intesa sta selezionando anche aspiranti Business analyst industry energy che hanno appena conseguito una laurea e con interesse nel corporate & investment banking.

Le risorse devono avere una laurea magistrale in materie economico-finanziarie, buona conoscenza dell'inglese e dei principali programmi informatici, capacità di problem solving e propensione al lavoro in team. Anche in questo caso la sede del lavoro è Milano.

Per iscriversi alle selezioni è necessario recarsi sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo nella sezione "carriere". Bisognerà poi scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "candidati ora".