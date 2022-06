Ferrovie sta selezionando nuove posizioni per diplomati e laureati. In particolare i primi potranno candidarsi come capi stazione e assistenti mentre i secondi come progettisti. Le candidature possono effettuarsi online tramite il portale aziendale del lavoro e per partecipare alle selezioni è necessario rispettare determinate scadenze. Previsti contratti di apprendistato e a tempo indeterminato.

Ferrovie: la ricerca di capi stazione e assistenti

Quanto alla ricerca di capi stazione, il candidato ideale dovrà regolare la mobilità dei convogli ferroviari, gestire le operazioni all'interno della stazione assegnata e garantire il rispetto delle norme di settore.

Per questo compito verranno selezionate persone in possesso di un diploma liceale, il cui voto sarà considerato in via facoltativa. A questo requisito di base si aggiungono il possesso: della patente B, delle caratteristiche fisiche descritte nella pagina indicata dall'annuncio ufficiale e di un'età fra i 18 e i 29 anni poiché si verrà inizialmente impiegati con un contratto di apprendistato. I luoghi di lavoro saranno: Ancona, Bari, Cagliari, Bologna, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Da ricordare che i candidati dovranno avere la residenza nelle provincie opportunamente indicate dagli annunci ufficiali, che la patente richiesta dovrà essere ottenuta entro il giorno dell'assunzione e che le candidature online potranno effettuarsi entro la fine di giugno.

Gli assistenti ai lavori ricercati da Ferrovie si occuperanno di opere civili, ovvero principalmente controlleranno che la loro realizzazione rispetti tutti i regolamenti e le norme di legge. Inoltre, sorveglieranno le attività all'interno dei cantieri, prepareranno i documenti necessari e supporteranno il direttore in caso di variazioni contrattuali.

Tra i requisiti richiesti vi sono: diploma tecnico o laurea in ingegneria edile, civile o dei trasporti, esperienza di due anni nel settore, conoscenza dell'inglese e dei software elencati dettagliatamente dal relativo annuncio. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e bisognerà essere disponibili a spostarsi nelle varie sedi.

Si lavorerà a Genova, Torino e ci si potrà candidare entro il 26 giugno.

Ferrovie: la selezione di progettisti

Un tipo di progettisti selezionati da Ferrovie si occuperà di antincendio, ovvero dei relativi progetti, pratiche e regolamentazioni legislative. Il personale dovrà avere una laurea in ingegneria in ambito ambientale, due anni di esperienza, conoscenza della normativa antincendio, dei programmi informatici di base e dell'inglese. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato, con possibilità di eventuali spostamenti verso vari luoghi di lavoro e si lavorerà a Roma. Le selezioni saranno aperte fino al 27 giugno.

Oltre a questo esempio, sono aperte anche le posizioni di progettista bim junior fino al 30 giugno e nel campo della geologia fino al 1° luglio.

Come candidarsi online

Per candidarsi online bisogna per prima cosa digitare "ferrovie lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare poi sul link del portale del lavoro. Una volta dentro quest'ultimo, un click su "campagne di ricerca" permetterà di accedere direttamente all'elenco delle Offerte di lavoro, tra cui gli esempi descritti sopra. A questo punto non resta che cliccare la propria scelta, leggerne i dettagli e inviare il curriculum usando il pulsante "Candidati".