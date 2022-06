Ferrovie dello Stato cerca nuovo personale da inserire come macchinista, capo stazione, assistente lavori con e senza esperienza. I contratti che saranno stipulati sono a tempo indeterminato per assistente e di apprendistato per altre due posizioni.

Le selezioni interessano entrambi i sessi e non vi sono limiti d'età per partecipare ma solo alcune scadenze da rispettare. Per candidarsi occorre visitare la sezione "offerte di lavoro", in cui è possibile consultare tutti gli annunci attivi. Il candidato, attraverso il pulsante "candidati" e, previa registrazione al sistema, può caricare i propri dati personali e il curriculum.

Posizioni aperte per macchinisti e capi stazione

La prima posizione disponibile è quella di capo stazione che dovrà svolgere attività di dirigenza movimento di sorveglianza e coordinamento tecnico in ambito stazione. Tra i requisiti richiesti c'è il conseguimento del diploma di scuola superiore, il compimento dei 29 anni e il possesso della patente di guida B.

Le sedi di lavoro sono: Firenze, Ancona, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Reggio Calabria, Venezia, Trieste, Cagliari, Torino, Verona, , Bari, Genova, Palermo. Si offre iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. L'offerta di lavoro scade il 30 giugno. Saranno assunti macchinisti responsabili della conduzione dei treni che dovranno garantire un servizio sicuro, puntuale e confortevole per il trasporto delle persone.

Anche in questo caso occorre aver conseguito diploma di scuola superiore quinquennale e bisogna avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Poiché la sede di lavoro è in Emilia-Romagna, viene richiesta la residenza o il domicilio in loco certificato da regolare contratto di locazione. Si offre contratto di apprendistato professionalizzante.

C'è tempo fino al 27 giugno per inoltrare la candidatura.

Cercasi assistenti lavoro nelle sedi di Torino e Genova

Tra le posizioni a tempo indeterminato troviamo invece quella di Assistente Lavori realizzazione opere Civili. Le sue mansioni riguardano il controllo dei lavori in fase realizzativa, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal direttore lavori in accordo con la normativa.

Lo stesso inoltre dovrà predisporre la documentazione formale e contabile. Si richiede il conseguimento del diploma istituto tecnico e/o laurea triennale e/o magistrale nell'area dell'Architettura e Ingegneria edile. L'iscrizione all'albo professionale costituisce titolo preferenziale . Occorre però aver maturato un'esperienza pregressa di almeno due anni, in cantieri nell'ambito dei ruoli analoghi. Tale figura professionale dovrà dare inoltre la piena disponibilità a effettuare trasferte in tutte le regioni d'Italia. Le sedi di lavoro sono Genova e Torino.

A questa offerta ci si può candidare entro il 26 giugno 2022.