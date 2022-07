Poste Italiane aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro sul suo sito ufficiale. Attualmente sono disponibili diverse opportunità sia per aspiranti diplomati che per laureati. Le posizioni aperte riguardano gli addetti allo sportello e consulenti finanziari. Per entrambe le figure non è richiesto espressamente di aver maturato una precedente esperienza lavorativa in un settore analogo.

Le domande di candidatura devono essere inoltrate in modalità esclusivamente telematica tramite la piattaforma di Poste.

Lavoro Poste Italiane: opportunità per figure di front end

L'addetto allo sportello si occupa di prestare assistenza alla clientela, supportarla nelle operazioni di routine oppure in caso di eventuali problematiche, somministrando indicazioni in ottica di fidelizzazione e sviluppo e garantendo lo svolgimento di tutti gli iter operativi e amministrativi seguendo le relative norme. Le figure di font end, inoltre, gestiscono le operazioni di promozione e vendita di prodotti e servizi della società rivolti al cliente. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore), di un patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). La sede lavorativa è in Trentino Alto Adige, più precisamente nella provincia di Bolzano.

Il contratto di lavoro offerto per lavorare all'interno degli uffici postali è a tempo determinato, tuttavia sul sito di Poste Italiane è specificato che c'è la possibilità di conversione a tempo indeterminato. Per inviare la propria domanda di candidatura in modalità telematica c'è tempo fino al 31 dicembre.

Assunzioni Poste: offerte di lavoro per laureati

Poste Italiane sta cercando laureati che desiderano affrontare un percorso di formazione al fine di diventare consulenti finanziari. Per candidarsi a tale ruolo viene richiesta una laurea, propensione a relazionarsi con la clientela, capacità di comunicazione, padronanza dei principali strumenti e programmi informatici mediante i quali organizza e predispone il proprio lavoro.

Le candidature devono essere inoltrate mediante il sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte". In tal modo è possibile scegliere la posizione a cui si è interessati e inviare la candidatura.

Coloro che riusciranno a superare il percorso di selezione, saranno assunti inizialmente con un contratto di apprendistato professionalizzante al fine di poter ricevere adeguata formazione ed essere affiancati da colleghi esperti. Le domande di iscrizione alla selezione devono essere inoltrate entro il 31 agosto.