Poste italiane aggiorna costantemente il suo portale del lavoro e attualmente sono ricercati diplomati da impiegare come sportellisti e portalettere, mentre i laureati come consulenti. Per inviare il cv online sarà necessario utilizzare il portale stesso e ci sono diverse scadenze entro cui potersi candidare. Dai relativi annunci non emerge la richiesta di un'esperienza specifica.

Poste italiane: la ricerca di sportellisti e portalettere diplomati

Quanto agli sportellisti selezionati da Poste Italiane, i candidati avranno il compito principale di informare, assistere la clientela e occuparsi delle pratiche di vendita dei prodotti offerti.

L'incarico richiede diplomati anche senza esperienza, in possesso del certificato che attesti il bilinguismo. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato il quale potrà comportare un futuro inserimento a tempo indeterminato. Si lavorerà nella provincia di Bolzano e sarà possibile inoltrare il cv online entro il 31 dicembre.

Diplomati sono ricercati anche come portalettere. I lavoratori potranno partecipare alle selezioni con qualsiasi diploma di scuola superiore il quale dovrà essere materialmente fornito nel momento del primo incontro. In aggiunta a questo requisito Poste italiane chiede la patente B, mentre soltanto per i residenti nella provincia di Bolzano viene richiesto il certificato previsto per la posizione precedente.

L'inquadramento sarà a tempo determinato e durerà in base ai bisogni della filiale a cui si verrà assegnati. In ogni caso, nella candidatura è possibile inserire una zona preferita e si andrà a lavorare in una delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino, Friuli, Umbria, Toscana, Liguria e Marche.

In merito al processo di selezione, esso prevede un test online con domande su logica e attitudini, in più la prova di guida di uno scooter cilindrata 125 carico di materiale postale. Da ricordare che la possibilità di candidarsi è estesa fino alla fine di luglio.

Poste italiane sta selezionando consulenti laureati

I consulenti laureati di cui ha bisogno Poste Italiane si occuperanno dell'offerta di prodotti finanziari.

Il personale dovrà conoscere Office e sapersi relazionare con il pubblico ma non viene richiesta un'esperienza specifica. Infatti, il lavoratore verrà inizialmente formato attraverso un periodo di apprendistato. Dopo la candidatura si potrà essere scelti per una giornata online informativa dove verrà presentato questo tipo di lavoro e si potrà lavorare in: Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Valle d'Aosta, Piemonte, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Toscana e Marche. L'annuncio ufficiale scade il 31 agosto.

Cv online: come si invia

Inviare il cv online e candidarsi alle offerte di lavoro descritte significa prima di tutto digitare 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca e ottenere il link al portale del lavoro.

Una volta all'interno di questa piattaforma, basterà cliccare su 'Posizioni aperte' presente in fondo alla pagina principale e si avrà accesso ai tre annunci di cui si è parlato. Non resta che cliccare l'annuncio preferito, leggerne i dettagli e candidarsi tramite il pulsante 'Invia candidatura ora'.