Conad ha inserito determinate posizioni di lavoro nella sezione carriere del suo sito web istituzionale. In particolare, la nota azienda di distribuzione sta selezionando addetti vendita, magazzinieri e impiegati i quali lavoreranno presso la sede di Lavis, provincia di Trento. Le candidature online prevedono diverse scadenze ed è possibile partecipare alle selezioni accedendo al portale del lavoro indicato all'inizio.

Conad: gli addetti vendita e i magazzinieri ricercati

Gli addetti vendita ricercati da Conad saranno impiegati sia nel reparto gastronomico, ortofrutticolo e ittico e sia per svolgere le attività generali di vendita.

Nel caso dei tre reparti specifici, i candidati scelti dovranno avere esperienza nella preparazione, esposizione e distribuzione dei prodotti relativi al reparto assegnato, mentre per l'addetto alle attività generali non viene indicato il possesso di un requisito specifico. I gastronomi e gli addetti all'ortofrutta sono selezionati entro il 1° ottobre nelle province di Bolzano, Vicenza, Verona e Trento e se considerati idonei andranno a lavorare direttamente nel negozio di Lavis. Le figure assunte per il banco pesce potranno candidarsi entro il 30 dicembre, dovranno provenire dalla provincia di Trento e infine verranno anch'esse assegnate alla sede di Lavis.

I magazzinieri selezionati da Conad prepareranno gli ordini e dovranno avere qualche esperienza in questo settore.

A questo requisito base si aggiunge la capacità di manovrare il muletto e se in assenza del relativo patentino dovranno almeno dimostrare di aver guidato il mezzo in precedenza. L'inquadramento sarà a tempo pieno, in base a due turni di lavoro: mattina e pomeriggio, più eventuali straordinari. Il cv online potrà essere inviato entro il 31 dicembre e si lavorerà a Lavis.

Conad sta selezionando impiegati

Conad sta selezionando impiegati, ovvero addetti per i seguenti uffici: tecnico di manutenzione, bollettazione, contabile e analista SAP. L'impiegato all'ufficio tecnico avrà il compito di progettare nuovi negozi, ordinare i macchinari e i materiali necessari ai cantieri di lavoro. L'azienda cerca persone residenti nelle zone di Bolzano e Vicenza da impiegare a Lavis.

Candidature aperte fino al 30 dicembre.

Il personale da dedicare all'ufficio bollettazione gestirà gli ordini in entrata merci, le schede dei prodotti da spedire al reparto pescheria e i relativi documenti di trasporto. Per svolgere questo ruolo sono richiesti: capacità di preparare la documentazione necessaria alla spedizione dei prodotti, conoscenza dei principi contabili, di Office e del programma informatico AS400. Si faranno turni di lavoro a Lavis e le candidature sono aperte fino al 31 luglio.

Conad cerca anche contabili diplomati in ragioneria o laureati in materie aziendali. Il lavoratore scelto dovrà conoscere i principi contabili, fiscali e potrà candidarsi fino al 31 luglio. Il luogo di lavoro sarà Lavis.

Infine, l'azienda ha bisogno della figura dell'analista SAP con inquadramento full-time e a tempo determinato. Anche in quest'ultimo caso si andrà a lavorare presso la sede di Lavis e il cv online dovrà inoltrarsi entro il 17 dicembre.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online bisogna innanzitutto digitare 'conad lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà il link al portale del lavoro e basterà cliccare su 'Posizioni aperte' per avere subito accesso all'elenco che contiene le offerte di lavoro di cui si è parlato sopra. Per finire, un click sulla posizione preferita mostrerà una descrizione più il pulsante 'Candidati ora' tramite il quale concludere la candidatura.