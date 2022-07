Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio due bandi di concorso organizzati da Ripam per laureati e diplomati. I posti a concorso sono i seguenti:

69 per funzionari tecnici per l’informatica, per la cartografia, per la biologia, la chimica e la fisica, per l’edilizia, per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni, per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, per la motoristica e la meccanica

per l’informatica, per la cartografia, per la biologia, la chimica e la fisica, per l’edilizia, per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni, per i sistemi elettrici ed elettromeccanici, per la motoristica e la meccanica 264 posti come assistenti tecnici.

Tali assunzioni sono a tempo pieno e indeterminato.

Come inviare la domanda e i requisiti

La domanda online può essere presentata con Spid/Cie/Cns/eIDAS, accedendo direttamente al portale «InPa», previa registrazione del candidato sullo stesso portale entro e non oltre il 16 agosto. Bisogna esser in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e versare una tassa di concorso di 10,00 euro. Sarà possibile partecipare anche per più profili. Quanto ai requisiti, per il profilo di assistente tecnico occorre aver conseguito il diploma di maturità e per il profilo di funzionario un titolo di laurea di primo livello (triennale) in informatica; ingegneria informatica, Ingegneria civile e ambientale; Scienze dell'architettura; Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, Architettura e ingegneria edile, architettura, ingegneria industriale; Scienze e tecnologie fisiche; Scienze e tecnologie informatiche; Scienze matematiche.

Per alcuni profili (funzionario specialista tecnico e funzionario specialista scientifico) viene richiesta anche l’abilitazione all'esercizio della professione.

L'iter concorsuale: prove scritte, orale e valutazione titoli

L'iter concorsuale prevede una prova scritta e una prova orale per entrambi i profili La prova scritta prevede la risoluzione di un test di 40 quiz da risolvere in 60 minuti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30, la prova si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. Non è prevista l'uscita di una banca dati dei quesiti prima della prova. La prova scritta per il profilo di assistente consiste in: 25 quesiti specifici in base al profilo; 7 quesiti di ragionamento critico-verbale e logico-deduttivi, 8 quesiti situazionali.

La prova scritta per il profilo di funzionario consiste in: 25 quesiti specifici; 8 quesiti di logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali.

La prova orale a ad oggetto materie specifiche per i singoli profili a concorso anche su: ordinamento del Ministero della difesa; nozioni sul rapporto di pubblico impiego. Tra i titoli valutabili rientrano: master universitario di primo livello o secondo livello, dottorato ricerca; diploma di specializzazione. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di trenta punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.