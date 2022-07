La catena di distribuzione Bricoman sta selezionando diplomati e laureati da impiegare a tempo indeterminato nei ruoli di capo settore commercio, logistica e demand planner. Per inviare il cv online e partecipare alle selezioni bisogna accedere al portale aziendale del lavoro e non ci sono scadenze entro cui candidarsi. Il personale è richiesto in tutta Italia.

Bricoman: diplomati e laureati come capo settore commercio e logistica

Diplomati e laureati hanno l'opportunità di lavorare in Bricoman come capo settore commercio. Nello specifico, il candidato idoneo dovrà organizzare i reparti assegnati, formare il personale, approvvigionare la merce in base a stagioni e necessità operative, gestire i fornitori, aggiornare il prezzo di un prodotto e attuare le opportune promozioni.

Tra i requisiti richiesti per questo ruolo vi sono: il possesso di un qualsiasi diploma o laurea, esperienza di tre anni nella grande distribuzione organizzata, capacità di seguire una squadra di lavoratori. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si baserà sulle competenze della persona scelta. Il lavoratore dovrà dimostrarsi disponibile a spostamenti tra le sedi.

Bricoman sta cercando anche persone da inserire nel ruolo di capo settore logistica il quale si occuperà principalmente di gestire il percorso logistico dei prodotti. Egli dovrà dunque garantire il corretto rifornimento della merce, considerando anche gli ordini effettuati online. Inoltre, sarà suo compito supervisionare la gestione degli ambienti lavorativi, controllando le zone in cui la merce viene stoccata, e contribuire alle strategie commerciali a livello di negozio.

Requisiti e inquadramento sono gli stessi previsti per la posizione precedente.

Bricoman seleziona laureati per la figura del demand planner

La figura del demand planner selezionata da Bricoman è rivolta a laureati da impiegare nelle seguenti operazioni: pianificazione dei costi logistici, di trasporto, organizzazione dei flussi di entrata e uscita merce nei casi di chiusura di un fornitore ed eventi problematici, attività di report, visita ai centri di acquisto, rapporto frequente con fornitori e dettaglianti al fine di migliorare il flusso di approvvigionamento.

Per svolgere questo ruolo è richiesta una laurea in ingegneria, economia o statistica, esperienza di tre anni nel campo, conoscenza dei principali programmi informatici, del software Sap, dell'inglese o francese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e farà riferimento alle esperienze già acquisite dal candidato.

Saranno possibili spostamenti verso i magazzini o i negozi appartenenti al marchio in questione.

Come inoltrare il cv online

Per inoltrare il cv online e candidarsi alle tre offerte di lavoro descritte bisogna accedere al portale aziendale del lavoro. In particolare, digitando "Bricoman lavora con noi" si entrerà nella piattaforma dedicata alle carriere e cliccando in alto su "Candidati" si avrà accesso al menu che contiene le posizioni di cui si è parlato. Un click su "Capo settore commercio e servizi" e su "sede centrale" permetterà di leggere i dettagli delle tre posizioni e di candidarsi utilizzando la chat nell'angolo in basso.