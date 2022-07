Italo ha aggiornato il suo portale delle carriere inserendo posizioni di lavoro d'ufficio per laureati e ruoli per diplomati come personale di bordo. Esempi del primo caso sono le seguenti figure: business analyst e senior buyer, mentre nel secondo caso si parla di hostess, steward e macchinisti. Inoltre, accedendo al portale nominato prima sarà possibile candidarsi online alle posizioni aperte senza dover rispettare scadenze.

Italo: lavoro d'ufficio per laureati nei ruoli di business analyst e senior buyer

Tra le posizioni di lavoro d'ufficio vi è la figura del business analyst il quale avrà il compito principale di analizzare il raggiungimento del volume di affari ottimale derivante dalla gestione dei posti a sedere.

Italo richiede laureati in economia, ingegneria, o statistica, con esperienza nel campo di almeno 2 anni. Richiesta anche la conoscenza dei metodi statistici, dei programmi Office, Power Bi, Python e dell'inglese. Il contratto di lavoro non viene specificato e si lavorerà a Roma.

Quanto alla ricerca del senior buyer, il candidato scelto contribuirà a pianificare gli acquisti a breve e lungo temine, ad analizzare la catena di approvvigionamento e si occuperà di ordini e contrattazione. Tale ruolo necessità laureati in materie economiche o giuridiche con almeno 4 anni di esperienza. Importante anche la conoscenza dei software Office, Sap e dell'inglese. L'inquadramento dipenderà dal grado di competenze già acquisite dal lavoratore e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Italo seleziona diplomati da impiegare come hostess, steward e macchinisti

Italo sta cercando hostess e steward i quali dovranno principalmente accogliere, informare e assistere il cliente. In più avranno la mansione di promuovere i prodotti, i servizi aziendali e di sorvegliare lo svolgimento regolare delle attività all'interno della stazione di competenza.

I requisiti per partecipare alla selezione sono: possesso di un diploma, esperienza nel settore, conoscenza dell'inglese e in via facoltativa di una seconda lingua straniera. I futuri dipendenti saranno formati nel ruolo per 1 mese, poi si lavorerà in base ai turni i quali potranno svolgersi anche nelle giornate festive. Il candidato potrà scegliere tra i seguenti luoghi di lavoro: Milano, Venezia, Padova, Roma, Bologna CE, Verona PN, Firenze SMN e Napoli CE.

I macchinisti selezionati da Italo condurranno treni tecnologicamente avanzati e dovranno avere i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore, licenza europea di condotta, certificato complementare ed esperienza di 1 anno. Il macchinista idoneo dovrà trasferirsi in una delle sedi di lavoro, ovvero Milano, Roma o Napoli e lavorerà anche di notte e nei festivi.

Come inviare il cv online

Per inviare il cv online e candidarsi alle Offerte di lavoro descritte sopra bisogna accedere al portale del lavoro digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca. All'interno del portale, sarà necessario cliccare su 'Selezioni personale di staff' se si è interessati alle posizioni di lavoro d'ufficio, mentre su 'Hostess & steward di stazione' e 'Macchinista' per quelle relative al personale di bordo. Una volta scelto il ruolo preferito, per candidarsi basterà seguire le indicazioni presenti nella descrizione di ciascuna posizione.