La società di trasporti ferroviari Italo continua a selezionare diplomati e laureati da impiegare in posizioni di lavoro d'ufficio.

Nello specifico, per l'area contabile ricerca ragionieri junior e senior, mentre per l'area commerciale seleziona analisti. Tali offerte di lavoro prevedono l'invio del cv online attraverso l'utilizzo del portale aziendale del lavoro di Italo. Non sono riportate scadenze entro cui potersi candidare, la sede di lavoro è a Roma.

La selezione di diplomati e laureati per lavoro d'ufficio contabile

I diplomati assunti da Italo dovranno dedicarsi al lavoro d'ufficio contabile.

In particolare, i candidati scelti svolgeranno l'attività di ragionieri junior occupandosi di: fatture attive ed elettroniche, anagrafe clienti, contabilità generale, registrazione crediti e incassi, adempimenti Iva. Per tale ruolo, l'azienda richiede persone in possesso di un diploma di ragioneria o laurea economica, conoscenza del programma SAP, di Office, dell'inglese e saranno valutati positivamente ma in via facoltativa anche coloro che abbiano 2 anni di esperienza o conoscenza dei principi contabili internazionali. Il contratto di lavoro dipenderà dal livello di competenze del candidato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

I contabili senior, invece, gestiranno la contabilità intera, controlleranno il saldo di bilancio e contribuiranno alla realizzazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Per partecipare alla selezione, sarà necessario avere una laurea in materie economiche e almeno 4 anni di esperienza. A questi requisiti si aggiungono la conoscenza dei principi contabili internazionali, di SAP, Office e dell'inglese. Sull'inquadramento e il luogo di lavoro valgono le stesse condizioni indicate per la posizione precedente.

Italo cerca personale per lavoro d'ufficio commerciale

Inoltre Italo ha intenzione di inserire analisti nello staff della Direzione Commerciale. Tali figure professionali avranno il compito di gestire la flotta dei treni massimizzandone i profitti. Questo incarico comporterà l'adozione di tecniche di analisi al fine per esempio di stabilire la migliore occupazione dei posti a sedere.

Per tale ruolo l'azienda cerca persone laureate in ingegneria gestionale, economia o statistica, con almeno due anni di esperienza e che siano in grado di usare i linguaggi di programmazione e gli strumenti analitici nominati nell'annuncio ufficiale. In più i candidati ideali dovranno conoscere bene Excel e l'inglese. La sede di lavoro è a Roma.

Come inviare il curriculum online

Per inviare il curriculum online bisogna per prima cosa digitare 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca e ottenere il link al portale del lavoro. A questo punto, all'interno della piattaforma dedicata alle carriere, si dovrà cliccare su 'Selezioni personale di staff' per accedere all'elenco delle attuali posizioni aperte, comprese le tre descritte sopra. Poi si deve cliccare la propria scelta e compilare il modulo presente a destra della descrizione.