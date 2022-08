Nuove assunzioni nella multinazionale dell'energia Enel. L'azienda, infatti, per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare sulle giovani generazioni al fine di inserirli in un percorso di formazione ben strutturato e assumerli per posizioni tecnico-operative. Per candidarsi servirà il diploma di scuola quinquennale.

Enel ha aperto nuove assunzioni

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa multinazionale, dove gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro attive ed allegare il proprio curriculum vitae.

Enel offre ai propri dipendenti dei percorsi di formazione che mira all'ampliamento delle conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in completa autonomia. Attualmente, ha avviato le assunzioni per giovani da inserire con posizioni tecnico-operative in tutte le sedi d'Italia e corporate developer.

Assunzioni in corso per posizioni tecnico-operative

Enel pone maggiore attenzione ai propri dipendenti e, organizza periodicamente dei percorsi formativi al fine di inserire nuove figure all'interno del team. Le assunzioni, infatti, sono rivolte a giovani che occuperanno posizioni tecnico-operative e saranno responsabili della manutenzione preventiva e predittiva degli impianti elettrici, dovranno essere in grado di effettuare interventi di riparazione su tralicci e quadri elettrici ed elaboreranno i report periodici.

Per questo ruolo viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, competenze di tipo elettroniche, elettriche, elettrotecniche ed elettromeccaniche, disponibilità a svolgere eventuali turni in reperibilità, sensibilità in tema di sicurezza, buone conoscenze della strumentazione informatica, ottime doti organizzative e di pianificazione e attitudine al problem solving.

Richiesta la laurea per i corporate developer

Inoltre, si ricerca la figura di corporate developer, i quali dovranno occuparsi del supporto delle attività di coordinamento verso le joint ventures, del consolidamento di un network di relazioni, del supporto delle attività di organizzazione e strutturazione delle varie operazioni di acquisizione di asset e del supporto delle attività di gestione e pianificazione. In questo caso servirà una laurea magistrale in Economia o in Ingegneria, avere almeno 6-8 anni di esperienza nel settore, ottime capacità di analisi di business, conoscenza delle metodiche di valutazione finanziaria ed una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, sono richieste abilità di leadership, negoziazione, orientamento al risultato e predisposizione al lavoro di gruppo. Le candidature potranno essere inoltrate solo online attraverso la piattaforma web presente sul sito istituzionale Enel.