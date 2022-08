Pubblicati nei giorni scorsi i bandi di tre Concorsi Pubblici della Regione Lazio per le assunzioni di diplomati e laureati per un numero totale di posti pari a 584.

Il primo concorso riguarda le assunzioni di 40 operatori diplomati per il numero delle emergenze, il 112. Gli altri due concorsi pubblici sono stati banditi per le assunzioni nei Centri pubblici per l'impiego e sono destinati a 295 laureati e a 249 diplomati.

In realtà, al di là dei posti messi a bando, le opportunità per i partecipanti ai concorsi saranno maggiori. Infatti chi risulterà idoneo, anche se non vincitore, verrà collocato nelle graduatorie di merito che saranno accessibili da tutta la Pubblica Amministrazione della Regione Lazio.

Bandi concorsi pubblici Regione Lazio, assunzioni Pubblica amministrazione da scorrimento graduatorie idonei

In particolare, gli enti che potrebbero reperire candidati risultati idonei ai tre concorsi pubblici della Regione Lazio sono i Comuni, le Comunità montane, i Municipi, le biblioteche e i parchi.

Tutti gli enti regionali dovranno dunque procedere a selezionare eventuali profili, anche nei prossimi anni, tra quelli che risulteranno idonei ai concorsi nelle graduatorie sulla base dei requisiti richiesti che vanno dalle prove alle commissioni dai tre bandi di concorso.

Bando concorsi Centri pubblici per l'impiego: diplomati e laureati per circa 600 posti dei 1.100 previsti

I bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 hanno un numero maggiore di posti nei Centri pubblici per l'impiego.

Infatti, un bando riguarda le assunzioni di 295 laureati e un altro 249 diplomati.

Criterio preferenziale per tutti e tre i concorsi, a parità di punteggio ottenuto dai candidati alle prove, sarà l'aver già lavorato per le amministrazioni pubbliche. I due concorsi rivolti ai Centri pubblici per l'impiego, come quello per il potenziamento del servizio delle emergenze, rientrano nel Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta della Regione Lazio che, per questa Pubblica amministrazione, ha previsto in totale 1.100 assunzioni.

I circa 600 posti dei tre concorsi rientrano nella seconda tranche delle assunzioni che ha già provveduto a completare le selezioni per i primi 500 candidati.

Concorso Regione Lazio per 40 posti al numero unico per le emergenze

Gli altri 40 posti dei concorsi pubblici sono riservati a diplomati che debbano rispondere al numero unico per le emergenze, il 112.

L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa di picchi di chiamate che, durante l'estate in corso, hanno raggiunto anche la quota di 28mila giornaliere per tutta la Regione Lazio.

La media giornaliera riscontrata è di 12mila chiamate, alle quali fanno fronte 150 operatori finora assunti. Il potenziamento del servizio si rende inoltre necessario per l'uscita di lavoratori che sono andati in pensione o che hanno vinto altri concorsi pubblici. I turni di lavoro previsti sono diurni e notturni e i vincitori delle selezioni saranno ammessi a partecipare al corso-concorso per diventare addetti al Numero unico per le emergenze.

Come candidarsi al concorso per la selezione di 40 operatori per il Numero per le emergenze?

La graduatoria dei vincitori servirà anche a implementare il personale in vista del Giubileo del 2025. Le selezioni prevedono una prova scritta, con risposta alle domande di diritto amministrativo, dell'Unione europea e costituzionale, oltre alla conoscenza dell'informatica, degli strumenti web e delle norme sul trattamento dei dati personali.

L'invio della domanda di partecipazione al concorso si può fare esclusivamente mediante il portale InPa.