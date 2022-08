Enel aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro. Attualmente sta cercando diplomati da destinare a posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi non è richiesto di aver maturato esperienza, difatti le risorse saranno assunte inizialmente con un contratto di apprendistato. Le candidature devono essere inoltrate in modalità esclusivamente telematica.

Lavoro Enel, selezioni aperte per diplomati del settore tecnico

La società, mediante il proprio sito ufficiale, ha aperto le selezioni per diversi ruoli professionali.

In particolare offre opportunità per diplomati da assumere in tutta Italia per posizioni tecnico-operative. Il diploma richiesto deve essere stato conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) in un istituto tecnico o professionale (settore elettronico, meccanico, energetico, elettronico e indirizzi simili) per il possesso delle competenze tecniche connesse a tali studi. Oltre a questo requisito, è necessario anche che gli aspiranti siano motivati e proattivi, si rendano disponibili a svolgere il proprio lavoro in reperibilità, siano sensibili ai temi della sicurezza, abbiano buone conoscenze degli strumenti e digitali. Inoltre sono richieste anche: attitudine organizzative, propensione al problem solving, capacità relazionali al fine di lavorare in gruppo e rispetto delle scadenze.

Assunzioni per diplomati, il tipo di contratto offerto da Enel

Per la posizione lavorativa descritta, Enel sta cercando risorse junior da inserire in un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l'attività richiesta dal ruolo professionale.

I diplomati per posizioni tecnico-operative, dunque, saranno assunti con un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi durante il quale ha predisposto uno specifico percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il puntuale supporto di tutor aziendali esperti.

Lavoro Enel: come inviare la propria domanda di iscrizione alla selezione

Gli aspiranti in possesso dei requisiti sopraelencati possono inviare la propria domanda di candidatura alla selezione di Enel esclusivamente in modalità telematica. Gli utenti devono recarsi sul sito ufficiale della società nella sezione "Carriere" e scegliere l'Italia come ambito territoriale d'interessa. In seguito bisogna cliccare su "Posizioni aperte" al fine di visionare tutte le offerte di lavoro Enel e indicare la selezione destinata ai diplomati per posizioni tecnico-operative. La procedura può essere conclusa pervia iscrizione alla piattaforma.