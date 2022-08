È stato pubblicato l’atteso bando di concorso pubblico di Agenzia delle Dogane. Alla procedura possono partecipare candidati diplomati e laureati per un totale di 980 assunzioni a tempo indeterminato presso le sedi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dislocate su tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata entro la scadenza del 29 settembre 2022.

Riepiloghiamo di seguito i principali requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità per l’inoltro della domanda. Il bando di concorso completo potrà essere consultato sulla Gazzetta Ufficiale, IVa serie speciale concorsi, del 30 agosto 2022 e sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Requisiti per il concorso Agenzia delle Dogane 2022 e posti disponibili

Il concorso pubblico Agenzia delle Dogane 2022 è finalizzato all’assunzione di 340 laureati come personale di terza area, fascia retributiva F1 e 640 diplomati come personale di seconda area, fascia retributiva F3, per un totale di 980 assunzioni. Oltre ai titoli di studio specifici per le diverse posizioni, sono richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego, da verificare con visita medica;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati, in precedenza, destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che prevedono

l’interdizione dai pubblici uffici.

Agenzia delle Dogane, 980 assunzioni per diplomati e laureati: come fare domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia delle Dogane 2022 dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Concorsi Smart, accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Nella domanda, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ad esso intestato, che sarà utilizzato per ogni comunicazione inerente lo svolgimento del concorso, ed il codice concorso relativo alla posizione per la quale si presenta la domanda.

È previsto il versamento di una quota di 10 € per i diritti di segreteria.

Il termine di scadenza per l’invio delle domande è fissato alle ore 18 del 29 settembre 2022.

Preselezione e prove di esame concorso Agenzia delle Dogane

La procedura di selezione per il concorso Agenzia delle Dogane 2022, prevede, nel caso in cui i candidati superino di almeno 10 volte il numero dei posti disponibili per ogni posizione, una prima prova preselettiva, unica per tutti i codici di concorso, consistente in un test, da risolvere in cinquanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta così suddivisi:

18 domande per la verifica della capacità logico-deduttiva e logico-matematica;

12 domande su elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria;

15 domande di lingua inglese;

5 domande sulla conoscenza base degli strumenti di office automation.

I candidati che supereranno la prova preselettiva, saranno chiamati a svolgere una prova scritta mirata ad accertare le competenze previste per ciascun profilo professionale secondo le materie previste da ciascun codice di concorso ,secondo quanto riportato nell’articolo 1 del bando I candidati che supereranno la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30, saranno ammessi alla successiva prova orale, consistente in un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo.