Ferrovie dello Stato ha aggiornato le proprie Offerte di lavoro sul sito ufficiale. Attualmente sta cercando diplomati senza esperienza da assumere come autisti servizio di linea e operatori specializzati manutenzione Infrastruttura lavori. Le risorse saranno inizialmente inserite in un percorso di formazione e assunte con un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante. Le domande di iscrizione alla selezione devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica.

Assunzioni Fs italiane: selezioni aperte per autisti servizio di linea

Tra le selezioni aperte da Ferrovie dello Stato italiane vi è quella indirizzata a diplomati da impiegare come autista servizio di linea. Le risorse si occuperanno della guida degli autobus di linea, pertanto devono essere in possesso di una patente B in corso di validità, di un'età compresa tra i 24 e i 29 anni ed essere residenti nella regione in cui lavoreranno. Inoltre si richiedono: attestato professionale triennale o titolo equipollente (il diploma nella scuola secondaria di secondo grado costituisce titolo preferenziale), disponibilità al lavoro su turnazione, nei giorni festivi e/o notturni, possesso dei requisiti fisici specifici della mansione.

La sede del lavoro è nella regione Veneto e in particolare nelle provincie di Padova e Rovigo. Le candidature devono essere inoltrate entro e non oltre il 9 settembre.

Lavoro Ferrovie: opportunità per operatori specializzati manutenzione Infrastruttura lavori

Gli aspiranti che sono in possesso di un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) hanno la possibilità di candidarsi come operatori specializzati manutenzione Infrastruttura lavori.

Le figure gestiranno le operazioni pratiche e operative che riguardano l'installazione, la manutenzione e il controllo delle infrastrutture ferroviarie. Anche in questo caso le risorse saranno assunte inizialmente con un contratto di apprendistato, pertanto devono avere l'età richiesta dalla tipologia di contratto (tra 18 e 29 anni inclusi).

Sono richieste anche: residenza nella regione del lavoro, patente B, diploma in ambito tecnico, requisiti fisici per effettuare il lavoro. La sede del lavoro è la Lombardia, più precisamente Milano, mentre la scadenza per inviare la propria domanda è fissata al 7 settembre. L'offerta di lavoro per operatori specializzati è disponibile anche per le sedi di Trieste, Venezia e Verona. Tutte le candidature devono essere inoltrate online tramite il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato nella sezione "Campagne di ricerca".