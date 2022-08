Ferrovie dello Stato ha inserito varie posizioni di lavoro d'ufficio a tempo indeterminato nella sezione carriere del suo sito ufficiale. Ad esempio, attualmente è in corso la ricerca di diplomati e laureati come specialisti espropri e laureati come specialisti costruzioni e progettisti strutture.

Ferrovie dello Stato: diplomati e laureati come specialisti espropri a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato sta selezionando specialisti espropri laureati i quali progetteranno l'esproprio da effettuare e si adopereranno per ottenere le autorizzazioni necessarie ad avviare un'opera infrastrutturale.

Inoltre, gli specialisti in questione analizzeranno rischi, criticità e costi da affrontare. Per candidarsi i titoli di studio accettati sono: diploma da ragioniere, geometra, laurea in ingegneria edile, ambientale, architettura, giurisprudenza e agraria. Si aggiungono l'esperienza di 2 anni, conoscenza delle tecniche di espropriazione, di Office e dell'inglese. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, la retribuzione si baserà sul livello di esperienza del nuovo assunto e bisognerà dimostrarsi disponibili a spostarsi tra le sedi. I luoghi di lavoro principali saranno Torino, Milano o Genova e il relativo annuncio scade il 29 agosto.

Laureati come specialisti costruzioni e progettisti strutture a tempo indeterminato

Gli specialisti costruzioni ricercati da Ferrovie dello Stato dovranno definire gli aspetti tecnici di un progetto da realizzare, programmare le risorse necessarie, i costi e occuparsi del sistema informatico che gestisce la realizzazione delle infrastrutture.

In questo caso, sono valutate persone laureati in architettura, ingegneria edile, civile, ambientale e industriale, con 2 anni di esperienza in questo campo, conoscenza degli applicativi informatici elencati nell'annuncio ufficiale e dell'inglese. Il dipendente sarà inquadrato a tempo indeterminato e retribuito in base alle competenze in possesso.

Il lavoro verrà svolto a Roma e la possibilità di candidarsi è estesa fino al 24 agosto.

I progettisti strutture assunti da Ferrovie dello Stato svilupperanno i disegni tecnici delle opere in cemento armato, progetterà quelle in calcestruzzo armato, redigerà la documentazione tecnica indispensabile e assicurerà il rispetto degli standard antisismici nel momento della realizzazione di un nuovo edificio. I requisiti per candidarsi saranno: laurea in ingegneria civile a indirizzo strutture, esperienza di 3 anni, conoscenze nell'ambito della progettazione, dei relativi programmi informatici e dell'inglese. Si lavorerà a tempo indeterminato presso la sede di Brescia con l'eventualità di spostamenti in Italia e all'estero.

Sarà possibile inviare il cv online entro il 29 agosto.

Ferrovie dello Stato: come si invia il cv online

Il cv online per candidarsi alle offerte di lavoro di cui si è parlato si invia attraverso il portale del lavoro. Digitando 'ferrovie dello stato lavora con noi' si ottiene il link a tale piattaforma e si accede ad essa. Al suo interno, basterà cliccare su 'Campagne di ricerca' per poter visualizzare l'elenco delle posizioni aperte il quale include i tre ruoli descritti sopra. Infine, cliccando il ruolo preferito se ne potrà leggere le caratteristiche e in più sarà possibile completare l'inoltro della domanda di lavoro usando il pulsante 'Candidati'.