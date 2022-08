La nota multinazionale dolciaria Ferrero sta selezionando personale da impiegare come communication specialist, transports planner e operai. Nei primi due casi i candidati ideali dovranno essere laureati, mentre nel terzo caso non è previsto il requisito del titolo di studio. Le candidature online per le tre posizioni possono effettuarsi esclusivamente tramite il portale del lavoro e i relativi annunci non riportano scadenze.

Ferrero: lavoro d'ufficio come communication specialist e transports planner

La figura ricercata del communication specialist si occuperà di una serie di mansioni, ovvero: pianificare le strategie di comunicazione interna ed esterna a Ferrero, creare un modo comune di comunicare tra i lavoratori di ogni grado, gestire le mail rivolte ai dipendenti, controllare le previsioni di costo e collaborare con le altre funzioni aziendali per implementare nuove idee comunicative.

Per svolgere tali compiti, sono richiesti principalmente laureati in materie umanistiche con capacità relazionali e di copywriting. Richiesta anche la conoscenza di Office 365 e dell'inglese a livello professionale. Il contratto di lavoro non viene specificato e si lavorerà presso la sede di Alba, in provincia di Cuneo.

Il transports planner ricercato da Ferrero svilupperà il piano logistico aziendale, verificando le scorte, i bisogni a livello di prodotto e assicurando qualità e rispetto del budget. Inoltre, egli dovrà gestire l'assegnazione dei viaggi, le professionalità necessarie ad eseguirli e garantire un efficiente equilibrio tra servizio di traporto e disponibilità dei prodotti. Il ruolo necessità di laureati in materie logistiche, manageriali o ingegneristiche e con una buona conoscenza dell'inglese.

Il luogo di lavoro sarà Alba.

Ferrero: la ricerca di operai

Ferrero sta cercando operai da impiegare nell'attività di produzione e confezionamento dei prodotti dolciari. Il lavoro sarà stagionale e tra i requisiti non viene menzionato il titolo di studio. Il nuovo assunto dovrà svolgere tre turni di lavoro e ci sarà la possibilità di lavorare anche nel weekend.

I prescelti verranno assegnati agli stabilimenti di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, e Alba.

Candidature online senza scadenze

Le candidature online senza scadenze andranno effettuate tramite il portale del lavoro. Se si digita 'ferrero lavora con noi' su un motore di ricerca si otterrà il link a tale pagina dedicata alle carriere.

All'interno di questa, basterà selezionare la nazione di appartenenza nell'apposito riquadro per visualizzare l'elenco delle offerte di lavoro. In questa lista ci sono anche le tre posizioni descritte sopra ma per candidarsi alla posizione preferita bisognerà utilizzare il pulsante 'Candidati' presente al suo interno.