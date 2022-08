Intesa Sanpaolo continua a selezionare diplomati e laureati per lavoro d'ufficio. Ad esempio, sono tuttora aperte le selezioni per consulenti e junior noc con diploma o laurea, in più la banca sta cercando analisti del rischio junior con laurea. Per inviare il cv online e candidarsi a queste posizioni non ci sono scadenze da rispettare ma sarà indispensabile accedere all'area carriere del sito web di Intesa.

Intesa Sanpaolo: lavoro d'ufficio per diplomati e laureati come consulenti

Intesa Sanpaolo ha bisogno di diplomati e laureati come consulenti neo e senior.

Il lavoro d'ufficio a livello neo consiste nel proporre e vendere i prodotti finanziari offerti dalla banca e per diventare consulente a tutti gli effetti il selezionato dovrà affrontare uno stage di 6 mesi più l'esame di abilitazione alla professione. Due sono i requisiti principali per far parte della selezione: età tra i 19 e i 32 anni, diploma di liceo, tecnico commerciale o laurea in materie economiche, finanziarie o giuridiche. Il contratto di lavoro prevede la settimana strutturata nel seguente modo: due giorni in filiale a tempo parziale, indeterminato e con compenso fisso, più 3 giorni di lavoro autonomo con retribuzione variabile. Si potrà lavorare in una delle filiali sparse in Italia.

Il consulente senior sarà già abilitato e fornirà una consulenza totale al cliente. Possono candidarsi persone tra i 21 e 32 anni, in possesso dello stesso diploma o laurea richiesto per la posizione precedente ma con 9 mesi di esperienza nella gestione degli investimenti. Luogo e contratto di lavoro saranno gli stessi previsti per la figura junior.

Intesa Sanpaolo: ricerche in corso di diplomati e laureati come junior noc

Quanto alla ricerca di diplomati e laureati per la posizione di junior noc, Intesa Sanpaolo inserirà il personale scelto nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, egli assicurerà un servizio efficiente a livello di rete e gestirà i cambiamenti e gli eventi anomali che possono capitare.

L'incarico richiede il possesso di un diploma o una laurea in informatica o telecomunicazioni e la conoscenza dell'inglese. Il requisito dell'esperienza non viene nominato ma in via facoltativa viene richiesta la conoscenza dei sistemi tecnologici e informatici elencati dall'annuncio ufficiale. Il candidato idoneo lavorerà a Moncalieri, in provincia di Torino.

Lavoro d'ufficio in Intesa Sanpaolo: assunzione di analisti del rischio junior laureati

Un altro esempio di lavoro d'ufficio in Intesa Sanpaolo è la ricerca di analisti del rischio junior laureati. Le persone selezionate avranno il compito di validare il rischio di solvibilità della banca attraverso determinati metodi attuariali. Data l'importanza della mansione, sono richiesti laureati in matematica, ingegneria matematica o fisica, conoscenza dell'inglese e di specifici linguaggi di programmazione indicati nell'annuncio ufficiale.

In aggiunta, gradita anche qualche esperienza in contesti di gestione del rischio. Il lavoro verrà svolto presso la sede di Milano.

Cv online tramite la sezione carriere

Per allegare il cv online attraverso la sezione carriere bisogna digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' e cliccare il relativo link. Una volta all'interno di tale piattaforma, in fondo alla pagina principale compariranno le Offerte di lavoro per consulenti. Cliccandole, comparirà la loro descrizione più il pulsante per candidarsi. Per leggere le posizioni aperte di junior noc e analista dei rischi bisogna invece cliccare 'Vedi tutte le posizioni' a inizio pagina. Anche al loro interno è presente la descrizione e il pulsante 'Candidati ora' necessario a registrarsi e a portare a termine la procedura per candidarsi.