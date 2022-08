Intesa Sanpaolo aggiorna spesso il suo portale degli annunci con nuove posizioni di lavoro d'ufficio rivolte a diplomati e laureati. Ne sono un esempio le seguenti figure ricercate: IT governance, junior functional analyst e application architect. I relativi annunci ufficiali non menzionano date di scadenza per candidarsi e per inoltrare il cv online bisogna entrare nella piattaforma nominata all'inizio.

Intesa Sanpaolo: diplomati e laureati per lavorare come IT governance

Intesa Sanpaolo sta cercando diplomati e laureati da inserire nell'organico come IT governance, ovvero persone in grado di realizzare progetti innovativi nel campo dell'information technology bancario.

Per esempio, il candidato scelto dovrà: eseguire la presentazione di un progetto, raccogliere e analizzare i dati per migliorarlo, verificare le risorse finanziarie disponibili per attuarlo e la correttezza dei documenti, partecipare a incontri con gli altri attori coinvolti. I requisiti indispensabili per candidarsi sono: diploma tecnico, scientifico o informatico oppure laurea in matematica, fisica e ingegneria informatica, esperienza di 1 anno, conoscenza delle procedure in ambito IT, di office e dell'inglese. Si lavorerà a Milano e Torino.

Intesa Sanpaolo: lavoro d'ufficio come junior functional analyst e application architect

Intesa Sanpaolo seleziona personale per lavoro d'ufficio a livello junior, ad esempio il functional analyst.

Questa figura avrà l'incarico principale di creare o riprogettare i processi informatici che gestiscono le operazioni bancarie. Egli analizzerà l'idoneità della nuova soluzione da applicare, la compatibilità con i procedimenti attuali e seguirà la vita di un programma informatico insieme allo staff IT. L'azienda avrà bisogno di diplomati o laureati negli stessi campi della posizione precedente, con 1 anno di esperienza, conoscenza dei linguaggi di programmazione DB SQL e NOSQL, di Office e dell'inglese.

Il lavoro andrà svolto presso le sedi di Milano e Torino.

In merito alla posizione aperta junior come architect application, il candidato ideale si occuperà dell'architettura tecnologica del sistema informatico bancario. Anche in questo caso sarà necessario cooperare con le altre funzioni aziendali per stabilire le criticità del progetto da realizzare e il lavoratore dovrà informare il suo superiore su ciò che accade in corso d'opera.

A livello di requisiti, la richiesta di titoli ed esperienza è la stessa della posizione precedente, mentre sono da aggiungere la conoscenza dei sistemi operativi fondamentali, del linguaggio Java e dei gestionali Apache Kafka, Nifi e Flink. I luoghi di lavoro saranno Torino e Milano.

Cv online: come si invia

Il cv online si invia attraverso la piattaforma digitale del lavoro di Intesa Sanpaolo. La prima cosa da fare è digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il link a tale piattaforma. Al suo interno, il pulsante 'Vai a tutte le posizioni' condurrà all'elenco delle offerte di lavoro il quale contiene anche i tre annunci finora descritti. A questo punto, un click sulla posizione preferita ne mostrerà le caratteristiche più il pulsante 'Candidati ora' che consente di registrarsi e allegare il curriculum.