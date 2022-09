La società Anas spa ha attualmente aperte diverse selezioni lavorative finalizzate all'assunzione di varie figure professionali come amministrativi tra cui specialisti organizzazione, developer, sistem administrator, service manager con contratto a tempo indeterminato.

Le scadenza previste e come inviare la candidatura

Le varie Offerte di lavoro hanno delle scadenze che oscillano fra il 25 e 29 settembre.

Per inoltrare la candidatura bisogna accedere all'annuncio riportato sul sito ufficiale, inserendo i propri dati e allegando il proprio CV, previa registrazione sul sito.

L'iter della selezione prevede varie fasi, fra cui un colloquio in modalità telematica.

Aperte le selezioni per vari amministrativi in Anas con la laurea

Fra le selezioni attualmente aperte ci sono: Specialista norme organizzative che dovrà occuparsi principalmente delle seguenti attività con autonomia: gestione di assessment interni; predisposizione e monitoraggio della normativa interna (procedure aziendali, istruzioni operative, informative aziendali, linee guida, regolamenti) . La risorsa inoltre sarà coinvolta in attività progettuali con impatto sui processi aziendali e dovrà fornire supporto alle altre strutture aziendali su tematiche di competenza. Si richiede la Laurea magistrale/Laurea specialistica in Giurisprudenza, Economia o Ingegneria Gestionale.

E’ gradita iscrizione all’albo avvocati. La sede di lavoro è Roma1. L’inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'offerta scade il 25 settembre.

L'azienda cerca anche un Service Manager che dovrà assicurare la gestione della definizione dei contratti e dello staff che monitora, registra e soddisfa gli SLA mitigando gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA.

Tale figura dovrà anche proporre miglioramenti dei processi informatici al fine di raggiungere gli obiettivi operativi. Si richiede Laurea Magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica o assimilate e un'esperienza non minore di 5 anni nella definizione e erogazione dei servizi IT. Tale offerta scade il 29 settembre. La sede Lavorativa: è Roma.

Il profilo professionale: è A1. L'inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 29 settembre.

Ancora si assume un Project Manager che si occupa di organizzare, gestire e coordinare il team di progetto e il piano di lavoro, definire, implementare e gestire progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale, per raggiungere gli obiettivi conformi, alle specifiche originali e ai livelli di qualità attesi. Cura poi la coerenza delle attività svolte rispetto agli obiettivi concordati con il cliente. Il candidato ideale deve aver conseguito una Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Gestionale o assimilate e bisogna aver maturato un'esperienza professionale non minore di 5 anni in società di servizi ICT e/o di consulenza in attività di Project Management.

La sede Lavorativa: è Roma. L'inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'offerta scade il 29 settembre.

L'azienda ha aperto le selezione anche per System Administrator che si occupa del supporto alla progettazione e gestione dell'architettura di rete, comprese le reti interne, attraverso le quali possono essere trasferite grandi quantità di informazioni. Provvede poi alla gestione degli account utente, e alla creazione degli account con verifica degli accessi. Fra i requisiti che non devono mancare c'è quello della Laurea Triennale o preferibilmente Magistrale in Ingegneria Informatica, informatica, o assimilate e un'esperienza professionale non minore di 3 anni in società di servizi ICT.

La Sede Lavorativa è Roma. Il Profilo professionale: B. L'inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'offerta scade il 29 settembre. Infine è previsto l'inserimento anche di due specialisti in organizzazione che dovranno occuparsi di progettazione e revisione degli assetti organizzativi e formalizzazione e diffusione della documentazione organizzativa; dimensionamento organici delle strutture organizzative; descrizione e valutazione delle posizioni organizzative. Si richiede Laurea magistrale/Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale o Economia Aziendale. il profilo professionale: coincide con l'Assistente Amministrativo Contabile – B. L’inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale offerta scade il 25 settembre. La sede lavorativa è Roma.

Posizioni per diplomati e laureati

Fra le posizioni a cui possono accedere anche i diplomati vi è quella di developer che dovrà assicurare il supporto alla specifica dei requisiti tecnici, la realizzazione e/o il mantenimento delle componenti custom assegnategli. Inoltre garantisce il supporto alla produzione software per realizzare gli oggetti previsti dalle analisi funzionali e tecniche. Si richiede il Diploma scientifico/tecnico, oppure la Laurea Triennale o preferibilmente Magistrale in Ingegneria Informatica, informatica, o assimilate. Occorre avere un'esperienza professionale in società di servizi ICT di almeno tre anni. La sede è Roma. L'inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'offerta scade il 29 settembre.