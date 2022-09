Sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di concorso in Agenzia Dogane e Monopoli per 980 posti per diplomati e laureati a tempo indeterminato. Tali nuove risorse saranno assegnate in diverse sedi in tutto il territorio nazionale, in particolare i posti disponibili saranno così suddivisi: 340 unità di III area F1 per i laureati di cui: 4 collaboratori per le relazioni internazionali, 150 funzionari amministrativi, 50 legali, 40 analisti economico-finanziari, 32 informatici, 20 ingegneri, 20 ingegneri-architetti, 20 chimici, 4 biologi; 640 unità di II area F3 per i diplomati.

Offerte di lavoro presso Agenzia Dogane: requisiti e come fare domanda

Quanto ai requisiti specifici previsti per i diplomati, si richiede il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per i profili rivolti ai laureati invece si richiede la laurea triennale in varie classi di concorso tra cui: Ingegneria dell’informazione; Ingegneria industriale; scienze dei servizi giuridici; scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, scienze e tecnologie informatiche. Per alcuni profili anche l'Abilitazione all’esercizio della professione e l'iscrizione a relativo albo professionale.

C'è tempo fino al 29 settembre, ore 18:00 per l'invio delle domande, collegandosi al sito dell'Agenzia delle Dogane.

Occorre esser in possesso di Spid e Pec. Bisogna provvedere poi al pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

Le prove d'esame: prova preselettiva, scritta e colloquio

Il bando consta di: una prova preselettiva; una prova scritta; un colloquio.

La prova preselettiva è uguale per tutti i codici di concorso, e verterà su 50 domande da risolvere in 50 minuti.

Le domande previste sono 18 domande attitudinali su ragionamento logico-matematico; 12 su elementi di diritto penale; 15 di inglese; 5 di informatica. Le date e le sedi di svolgimento della prova preselettiva verranno pubblicate sul sito il 12 ottobre. Le prove scritte si articoleranno in: due quesiti a risposta aperta, anche di carattere teorico-pratico o interdisciplinare specifiche per ciascun codice di concorso; dieci quesiti a risposta multipla in lingua inglese sulle seguenti materie: fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, funzioni e compiti della polizia giudiziaria.

Le prove scritte potranno svolgersi anche presso sedi decentrate e/o mediante il supporto di strumentazione informatica e di tecnologia digitale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30. I candidati vincitori potranno essere chiamati a svolgere un periodo di formazione di durata complessiva non superiore a 4 mesi, anche presso sedi diverse da quella di prima assegnazione. Lo stipendio previsto è di 1800 euro netti al mese.