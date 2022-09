Uscito sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo bando per assunzioni a tempo indeterminato in Agenzia delle Entrate per 900 assistenti tecnici da assegnare alle sedi territoriali. L'inquadramento previsto è quello nella seconda area funzionale, fascia economica F3. I nuovi assunti si occuperanno di "consulenza e informazione caratterizzata da discreta complessità”, collaboreranno “nelle pratiche di contenzioso” e “nell’erogazione di servizi di consulenza tecnico-estimativa. Lo stipendio base previsto all'inizio della carriera è pari a 1.787,95 euro lordi mensili.

Viene prevista tredicesima mensilità oltre a vari bonus annuali.

I requisiti previsti di carattere generale e specifici e l'inoltro della domanda

C'è tempo fino al 23 settembre, ore 23:59, per inviare la domanda collegandosi alla piattaforma asstec. Per la partecipazione al concorso il candidato deve avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e Spid. Non viene previsto il versamento di tasse di concorso. Fino al 23 settembre inoltre si possono modificare i dati già inseriti in domanda, anche più volte. Quanto ai requisiti richiesti per partecipare sono previsti vi sono quelli di carattere generale e speciale: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti politici e civili; l'idoneità all’impiego, il diploma di geometra o il diploma di maturità tecnica di Perito Industriale.

L'iter della selezione e le prove oggettiva e orale: i dettagli

La procedura di selezione prevede varie step ovvero: una prova oggettiva tecnico-professionale e una prova orale. Le modalità, le date di svolgimento della prima saranno rese note il 3 novembre. Tali prove potranno svolgersi anche mediante strumentazione e procedure informatiche.

La prova oggettiva tecnico-professionale consiste nel risolvere dei quiz su: Geodesia, Cartografia, Topografia; Scienza e tecnica delle costruzioni; Strumenti e tecniche estimali, Normativa sul Catasto; Elementi di legislazione sull'edilizia e urbanistica; Elementi di diritto amministrativo e di diritto tributario. Superano la prova coloro che raggiungono i 21/30.

La prova orale prevede un colloquio sulle materie della precedente prova scritta.

La votazione finale è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella prova oggettiva tecnico-professionale e nella prova orale.

I candidati dichiarati vincitori sono assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Dunque non è previsto un periodo di prova.