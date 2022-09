Italo sta selezionando personale di bordo da assumere come macchinista, mentre segretari e addetti alla pianificazione sono ricercati per lavorare in ufficio. Gli annunci che descrivono tali offerte di lavoro non hanno scadenze e le candidature dovranno essere effettuate esclusivamente online attraverso la pagina aziendale dedicata alle carriere. Tra i requisiti per partecipare alle selezioni compare il possesso di un diploma o della laurea.

Macchinista a bordo di Italo: mansione, requisiti e sedi di lavoro

Il macchinista a bordo di Italo dovrà condurre un treno avanzato tecnologicamente.

Per potersi candidare a questo ruolo sono richiesti determinati requisiti, ovvero, bisogna possedere un diploma di scuola superiore, la licenza europea per condurre treni di questo genere, il certificato complementare e oltre 1 anno di esperienza. Il macchinista svolgerà turni di lavoro, lavorerà anche nei festivi e di notte. Le sedi lavorative potranno essere Napoli, Roma o Milano, luoghi in cui bisognerà trasferirsi.

Negli uffici di Italo lavoreranno segretari, detti anche executive assistant

Negli uffici di Italo lavoreranno segretari che, nell'annuncio ufficiale, vengono definiti executive assistant. Tali professionisti si occuperanno dell'agenda del direttore del relativo ufficio. Per cui organizzeranno trasferte, riunioni, redigeranno verbali, invieranno e risponderanno alle mail e comunicheranno le decisioni aziendali agli altri uffici.

Chiunque voglia candidarsi per questa posizione dovrà possedere un diploma di scuola superiore, esperienza di 3 anni, conoscenza di Office e dell'inglese. Il tipo di contratto di lavoro somministrato e lo stipendio dipenderanno dal livello di esperienza del candidato.

Lavoro in ufficio come addetti alla pianificazione junior e seniore

In merito alla ricerca di addetti alla pianificazione, nella pagina del lavoro di Italo sono presenti due annunci, uno per chi ha meno esperienza (junior) e uno per chi ne ha di più (senior). Nel primo caso, il lavoratore aiuterà le figure più esperte nella redazione di rapporti periodici sull'attività, dei documenti di bilancio relativi al gruppo societario e dei piani di budget.

L'esperienza richiesta sarà di 3 anni nello stesso ruolo e per candidarsi bisognerà anche avere una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale e conoscenza dell'inglese. Sarà considerato maggiormente idoneo chi conosce i programmi Office e Sap. Luogo di lavoro è Roma, mentre durata del contratto e retribuzione potranno variare in base alle competenze già in possesso.

Per il ruolo senior, i requisiti sono gli stessi ad eccezione dell'esperienza, la quale dovrà essere di almeno 4 anni. Secondo la descrizione delle mansioni, il nuovo assunto svolgerà le funzioni della figura junior e in più si occuperà della revisione del sistema di gestione dei conti e della contabilità analitica. Anche l'addetto alla pianificazione con più esperienza lavorerà a Roma e verrà retribuito in base a quanta competenza possiede.

Candidature online, senza scadenze e sulla pagina aziendale del lavoro

Come anticipato, le candidature sono possibili soltanto online sulla pagina del lavoro e non ci sono scadenze entro cui inviare il cv. Si procede innanzitutto digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca per poter poi cliccare sul link che porta alla pagina indicata prima. Una volta dentro, un click sulla posizione 'macchinista' permetterà di leggere la descrizione dell'offerta, registrarsi e candidarsi. Se si clicca su 'Selezioni personale di staff', invece, si potranno consultare le posizioni aperte per gli uffici, tra cui gli annunci relativi agli addetti pianificazione senior e junior. Al loro interno sono presenti i moduli nei quali allegare i curriculum.