Tra le ricerche in corso di Italo risultano posizioni di lavoro a bordo per diplomati e in ufficio per laureati. In particolare, i primi faranno i macchinisti mentre i secondi lavoreranno come controller. Per inoltrare il cv online e candidarsi per tali ruoli, sarà necessario entrare nella sezione lavoro del sito web aziendale e gli annunci riportano che i candidati dovranno avere esperienza.

Italo: lavoro a bordo per macchinisti diplomati

Quando al lavoro a bordo come macchinisti diplomati, Italo ha avviato le ricerche di persone in grado di condurre treni molto avanzati tecnologicamente.

Data la rilevanza del compito affidato, l'azienda ferroviaria sceglierà candidati con 1 anno di esperienza e che siano in possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore, della licenza europea per guidare un treno e del documento complementare categoria B. I macchinisti scelti potranno svolgere anche il turno di notte, lavorare durante i festivi e dovranno dimostrarsi disponibili a trasferimenti. I luoghi di lavoro saranno Milano, Roma o Napoli.

Italo seleziona controller laureati per lavoro in ufficio

Per lavoro in ufficio come controller laureati, Italo sta selezionando sia figure neo che senior. In merito al primo tipo, il nuovo assunto offrirà supporto per la redazione dei documenti necessari a pianificare le attività aziendali, analizzandone anche i dati.

Per poter partecipare a questa selezione bisognerà avere una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale, esperienza di 3 anni, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese. Il lavoro dovrà essere svolto a Roma e il contratto e la retribuzioni saranno consoni al livello di esperienza già in possesso.

Il controller senior ricercato da Italo si occuperà delle funzioni del lavoratore neo ma in più dovrà: garantire il corretto funzionamento del modello gestionale adottato, eseguire la contabilità analitica e occuparsi del sistema informatico che gestisce la pianificazione.

In questo caso sono richiesti gli stessi requisiti della posizione junior, eccetto l'esperienza la quale dovrà essere almeno di 4 anni. Si lavorerà a Roma e l'inquadramento sarà adeguato alle capacità già acquisite nel ruolo.

Come candidarsi inviando il cv online

Per candidarsi alle tre offerte di lavoro descritte è fondamentare inviare il cv online.

Ciò vuol dire innanzitutto accedere alla sezione lavoro del sito web aziendale digitando 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccando il relativo link. Una volta entrati nella pagina principale, sarà necessario cliccare su 'Macchinista' per leggere le caratteristiche della posizione e inviare il cv tramite il pulsante in fondo. Se invece si sceglie la posizione di controller, bisognerà cliccare prima su 'Selezioni personale di staff' per aprire la pagina inerente il lavoro in ufficio. A questo punto, un click sulla posizione preferita aprirà la descrizione più il modulo per la candidatura.