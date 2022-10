Ferrovie dello Stato per i prossimi dieci anni ha intenzione di assumere 40mila risorse. Tale ambizioso progetto è stato recentemente ribadito dalla presidente del gruppo Fs, Nicoletta Giadrossi, in occasione del Festival della sostenibilità 2022. Le nuove risorse infatti sono necessarie per ridurre le emissioni di co2 che ogni anno provocano l'incremento delle temperature annuali con conseguenze ambientali disastrose. Ecco quindi che in quest'ottica la realizzazione di un progetto di sostenibilità diventa essenziale e per farlo servono nuovi giovani.

Si punta infatti all’autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. L'investimento previsto per la realizzazione di questo obiettivo è pari a 1,6 miliardi. Si prevede un accrescimento della potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati oggi in Italia di circa il 10%. In futuro vi saranno mezzi di trasporto più leggeri, ecologici, ma anche più veloci. In particolare sono previsti 34 Intercity; 46 nuovi treni ad alta velocità; 95 treni regionali.

Emissioni zero entro il 2040 e reclutamento massiccio di personale: le figure ricercate

Ecco quindi che servono dei giovani con molta voglia di imparare, motivati e soprattutto sensibili ai tempi ambientali e di ecosostenibilità. Le possibilità d’impiego comunque non riguardano solo personale laureato, ma possono partecipare anche tutti coloro che hanno il diploma di maturità.

Le figure ricercate sono molte. La domanda di assunzioni riguarda anche il personale che si occupi di digitalizzazione, di gestione dell’Ambiente, ingegneria delle infrastrutture.

Il budget messo in campo e altri dettagli su come candidarsi

Dal punto di vista economico sono stati stanziati 190 miliardi di euro, da utilizzare per uno sviluppo sostenibile di infrastrutture e mobilità.

Fra le misure messe in campo c'è anche quella di provvedere alla formazione dei neoassunti, favorendo percorsi di carriera opportuni per sviluppare nuove competenze. La compagnia ha infatti già previsto programmi formativi (sotto forma di stage) e piani di sviluppo.

Le nuove reclute, sostituiranno altresì i dipendenti che andranno in pensione a partire dall'anno prossimo.

Per maggiori dettagli è possibile consultare periodicamente il sito di Fs e la sezione “Lavora con noi". Prima dell’invio del CV tramite l’apposito form e della candidatura occorre però registrarsi sul sito. La procedura di reclutamento generalmente prevede lo svolgimento di interviste, colloqui, prove attitudinali, di abilità manuale.