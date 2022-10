L'impresa ferroviaria Trenord ha inserito diversi annunci di lavoro nel suo portale telematico: sono ricercati soprattutto capitreno, tecnici di manovra e aspiranti macchinisti. Per candidarsi alle posizioni di interesse non ci sono scadenze da rispettare e l'invio del cv online richiede l'accesso al portale.

Trenord: la ricerca di Capitreno

Da alcuni mesi è ancora attiva la ricerca di capitreno da parte di Trenord. Un elemento richiesto per poter partecipare alla selezione ed esercitare il ruolo è il possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dai regolamenti di legge.

Da precisare anche che, oltre alla figura del capotreno, l'azienda ferroviaria ha indetto la selezione di addetti all'assistenza e alla biglietteria. In ogni caso, i requisiti generali richiesti per tutte queste posizioni sono: possesso del diploma di scuola superiore, patente B, conoscenza dell'inglese o anche di altre lingue, del programma informatico Office. Sarà valutata positivamente anche l'esperienza precedente in ruoli che prevedono di relazionarsi con i clienti. A livello di inquadramento, nell'annuncio viene indicato che il lavoratore dovrà mostrarsi disponibile a orari flessibili e potrà lavorare in più sedi.

I tecnici di manovra ricercati da Trenord

I tecnici di manovra selezionati da Trenord dovranno avere principalmente la licenza europea per la condotta di treni e il certificato complementare di tipo A1/A4.

A questi requisiti si aggiungono le caratteristiche fisiche previste per questo lavoro e bisognerà essere precisi e flessibili. A livello contrattuale si lavorerà secondo turni di mattina, pomeriggio e notte, comprese le giornate festive. Gli idonei riceveranno una risposta entro novembre.

Trenord: la selezione degli aspiranti macchinisti

Trenord ha cominciato a formare gratuitamente nuovi macchinisti. Coloro che svolgeranno tale professione, condurranno i convogli con il supporto dei capitreno. I candidati a cui si rivolge l'azienda frequenteranno due corsi: uno di un mese comprensivo di esame teorico necessario a conseguire la licenza europea di conduzione e un altro di 5 mesi per ottenere il certificato complementare di categoria A4/B1.

Alla fine del percorso formativo ci sarà il periodo di pratica. L'annuncio precisa anche che per partecipare ai corsi sarà indispensabile dimostrare di essere adatti a questo lavoro tramite una visita medica. I requisiti minimi per accedere all'iter selettivo sono: diploma delle superiori, patente B e conoscenza della lingua inglese. Si lavorerà in base ai turni, compreso il fine settimana e le festività.

Come inoltrare il cv online

Per inviare il cv online e candidarsi alle tre offerte di lavoro descritte bisogna innanzitutto accedere al portale aziendale del lavoro. Per fare ciò si digita 'trenord lavora con noi' su un motore di ricerca e il relativo link. Nella pagina che si apre si andrà a cliccare su 'Scopri le altre posizioni aperte' in modo da poter consultare l'elenco delle figure professionali ricercate, incluse le tre di nostro interesse. All'interno della nostra scelta si potranno leggere i dettagli e poi procedere alla candidatura vera e propria usando i pulsanti messi a disposizione.