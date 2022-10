Sul sito ufficiale di Anas è stata inserita la ricerca di operatori specializzati stagionali, attualmente l'unica posizione aperta tra le offerte di lavoro della società. Per partecipare alle selezioni basta avere la licenza media e la patente C e le domande di lavoro dovranno effettuarsi online attraverso il portale dell'azienda. La scadenza entro cui candidarsi è il 7 ottobre.

Anas: mansioni e requisiti degli operatori specializzati stagionali

Anas ha indetto selezioni per operatori specializzati stagionali. Nello specifico, per il prossimo inverno sarà necessario personale adatto a sgomberare le strade dagli strati nevosi e attuare interventi manutentivi ove richiesto.

Il lavoratore idoneo dovrà assicurare che gli autoveicoli circolino regolarmente e in un ambiente sicuro. I requisiti per poter far parte di questa squadra di operatori sono: possesso della licenza media, della patente C o superiore purché consenta la guida dei mezzi da utilizzare in tale lavoro. Inoltre, bisognerà essere cittadini Ue, oppure extra Ue se in regola con la relativa normativa europea. Da ricordare che Anas si prenderà carico delle visite mediche, e relative spese, indispensabili a verificare l'idoneità fisica del candidato.

Come si viene selezionati da Anas

In merito al processo adottato per selezionare i candidati, esso comincia con la verifica del numero di ore lavorate in questo ruolo per conto di Anas e di altre aziende simili.

Supererà la selezione il candidato che avrà ottenuto più punti e cioè che avrà lavorato più ore. Se dovessero riscontrarsi situazioni di parità, verrà scelto colui che in famiglia abbia più membri a carico; nel caso non dovesse bastare, la scelta ricadrà sul candidato più grande di età. Conclusa questa fase della selezione, l'assunzione del prescelto non avverrà se egli non supererà la prova di guida del mezzo da usare sul lavoro.

Soltanto colui che fino a 1 anno prima di questo annuncio abbia già svolto la mansione non avrà bisogno di fare la prova per essere assunto.

Domande di lavoro online

Le domande di lavoro per la posizione descritta vanno effettuate online utilizzando il portale dell'azienda. La prima cosa da fare è digitare 'anas lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare su 'ricerche in corso' sotto il relativo link.

Tali passaggi consentiranno di consultare tutte le informazioni relative all'annuncio, il modulo per autocertificare lo stato di famiglia e infine si potrà leggere come registrarsi al sito aziendale e concludere la candidatura. Da ricordare che nel momento in cui si compila la domanda di lavoro sarà obbligatorio allegare: una copia della patente di guida adatta al ruolo, un documento che attesti le ore di lavoro di cui si è parlato prima e il modulo che autocertifica i membri a carico.